Rakkaudesta taiteeseen Knipnäsissä

Näyttely Knipnäsissä kokoaa yhteen neljä naistaiteilijaa. Nuorempaa tekijäpolvea edustavat Julia Abal Rua (vas.) ja Ksenia Shaleva. (Kuva: Marika Yliluoma)

Tammisaaren Knipnäsissä esillä oleva näyttely Love for Art kokoaa yhteen neljä naistaiteilijaa ja neljä näkemystä, kukin oman tarinansa muovaamana. Mukana on yksi kokenut taiteilija ja kolme nuoremman sukupolven tekijää.

Näyttelyyn osallistuvat espanjalainen Julia Abal Rua, Suomessa asuva venäläinen Ksenia Shaleva, virolainen Paulina Belik ja suomalainen taiteilija Ulla Kihlman.

Abal Rua luo abstrakteja viivapiirroksia, Belik puolestaan surrealistisia maailmoja. Shaleva tallentaa heijastuksia maiseman ja mielen välillä. Kihlman on kulkenut taiteen polkua jo vuosikymmenten ajan. Hänen ilmaisunsa on kasvanut muotisuunnittelusta maalaukseen.

Näyttely on avoinna vielä lauantaina ja sunnuntaina 15.-16. marraskuuta kello 12-15.

-Halusin rohkaista näitä nuoria taiteilijoita tuomaan teoksensa esille, lisätä heidän näkyvyyttään ja auttaa heidän taidettaan löytämään tien ihmisten sydämiin, ja ehkä myös uusiin koteihin tai kokoelmiin, hyvän olon keskuksen johtaja Marika Yliluoma sanoo.

Knipnäsin entisessä sairaalassa ja Axxellin entisessä oppilaitosrakennuksessa Tammisaaren Linnunlaulussa on nykyään kurssi- ja retriittitoimintaa, työskentelytiloja, majoituspalveluita ja taidenäyttelytoimintaa. Siellä on järjestetty jo 20 taidenäyttelyä.

-On ollut suuri kunnia toimia kuraattorina, galleristina ja itsekin taiteilijana kaikille näille upeille näyttelyille. Paikka on kasvanut eläväksi kodiksi luovuudelle ja sielukkaalle kohtaamiselle, Yliluoma sanoo.