Raaseporin taloudesta ja Valviran Soteri-rekisteristä

Raaseporin vihreiden valtuustoryhmä käsittelee mielipidekirjoituksessaan kaupungin talouden tasapainottamista. Sen mukaan vastuullista taloudenpitoa olisi käyttää välineinä myös verotusta.

Uudenmaan Yrittäjien puheenjohtajiston mukaan Valviran Soteri-rekisteri vaikuttaa edelleen keskeneräiseltä, eikä se toimi kunnolla. Sen vuoksi korkeat maksutkaan eivät ole perusteltuja.

Vastuullista taloudenpitoa Raaseporissa

Kaupungin talouden tasapainottaminen on vaikea palapeli, jota tulee tarkastella kokonaisuutena. Päättäjien pöydällä on nyt kolme suurta asiakokonaisuutta mm. kouluja ja päiväkoteja koskevat päätökset (palveluverkko), ensi vuoden talousarvio sekä sopeutusohjelma, joka tähtää 12 miljoonan säästöihin kolmena tulevana vuotena.

Me vihreät otamme Raaseporin talouden sopeuttamisen hyvin tosissamme. Kuntalaiset ovat reagoineet vahvasti eri lautakuntiin saapuneisiin leikkauslistoihin. Asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavat, kulttuuriin, nuoriin, ikäihmisiin ja sivistykseen kohdistuvat höyläykset eivät välttämättä ole se paras keino. Meidän mielestämme vastuullista taloudenpitoa olisi käyttää kaikkia välineitä harkiten, sekä verotusta, säästöjä että tulosvaikutteisia toimenpiteitä.

Siispä ehdotimme tuloveron korottamista 0,1 %:lla 9,4 prosenttiin ja kannatimme maltillisia korotuksia joihinkin kiinteistöveroluokkiin. Tuloveron kohdalla ei edes ole kyse varsinaisesti korotuksesta, vaan sen myöntämisestä, että teimme vuonna 2023 hyvinvointialuemalliin siirryttäessä virheen laskiessamme veroprosentin 9,36:sta nykyiseen 9,3 prosenttiin sen sijaan, että olisimme pyöristäneet sen silloin 9,4 prosenttiin niin kuin olisi kuulunut.

Anita Westerholm kirjoitti viime viikolla Västra Nylandissa, että verojen korottaminen vaikuttaisi talouteen haitallisesti ostovoiman ja yritysten toimintaedellytysten heikkenemisen kautta. Meidän mielestämme muutos ei olisi ollut niin dramaattinen, vaan hyvin maltillinen. Esimerkiksi tuloveron nosto 0,1:llä olisi tuonut kaupungille vuosittain noin 640 000 euroa lisää verotuloja. Keskipalkkaiselle noin 3 000 euroa ansaitsevalle se olisi merkinnyt noin 3 euron lisämenoa – yhtä kahvikuppia kuukaudessa.

Mitä tulee palveluverkkoon, yksi suurin seuraavien vuosien talouteen vaikuttavista päätöksistä jätettiin tekemättä, kun päätettiin, ettei lukioiden yhdistämistä selvitetä eteenpäin tässä vaiheessa. Meidän mielestämme se olisi ollut ensimmäinen päätös, joka palveluverkkoon liittyen olisi pitänyt uskaltaa tehdä. Parhaimmassa tapauksessa sillä olisi saavutettu jopa yli miljoonan euron vuosittaiset säästöt, ilman että toimenpiteet olisivat kohdistuneet pienimpiin lapsiin, syrjäisimpiin kouluihin tai heikoimmassa asemassa oleviin.

Raaseporin vihreät valtuutetut

Kati Sointukangas

Esko Vuorinen

Hermanni Backer Johnsen

Viranomaisrekisterin puutteet eivät saa kaatua yritysten maksettavaksi

Valviran Soteri-rekisteri on ollut käytössä kaksi vuotta, mutta sen käyttökokemus muistuttaa yhä keskeneräistä beta-versiota. Ohjeistus on epäselvää, hakemuksia palautetaan ilman kunnollista opastusta ja viranomaiskieli on niin koukeroista, että alan yrittäjä ei tunnista omaa työtään lomakkeista. Kuntoutusyrittäjät ovat joutuneet laatimaan omia ohjevideoita, koska viranomaisen tuki ei riitä.

Yksinyrittäjä, joka siirtää toimipistettään, tekee muutosilmoituksen itse ja maksaa tästä lisäksi ilmoituksesta vähintään 280 euroa – ja tekee työn itse. Maksuja kertyy pienistäkin muutoksista, ja monelle ne muodostavat suhteettoman suuren kustannuksen.

Keskustelu pysähtyy usein maksujen suuruuteen. Se on kuitenkin harhaanjohtavaa, jos samalla ei puhuta juurisyystä: rekisteri ei toimi kunnolla. Käyttäjämaksuilla ylläpidettävä rekisteri on hyväksyttävä ratkaisu, mutta vain silloin, kun järjestelmä toimii ja on tehokas.

Järjestelmä joka aiheuttaa lisätyötä sekä viranomaiselle että yrittäjälle, on keskeneräinen. Siksi korkeat maksut eivät nyt ole perusteltuja. Eikä niitä varsinkaan pidä säätää pysyvästi korkealle tasolle. Vuonna 2026 Soterin maksut siirtyvät perustettavan Lupa- ja valvontaviraston vastuulle. Asetukset ovat lausuntokierroksella, joten nyt on oikea hetki puuttua asiaan.

Jos järjestelmä on niin kallis ylläpitää kuin väitetään, olisi reilua avata data ja näyttää, mihin rahat todella kuluvat ja näin löytää tehottomuuden paikat. Tai sitten voidaan tehdä asia yksinkertaisemmin: leikataan maksut ensin ja katsotaan, kuinka nopeasti tehokkuus löytyy.

Mikko Ahtiainen, puheenjohtaja

Patrik Björkman, varapuheenjohtaja

Pirjo Kivistö, varapuheenjohtaja

Janne Laitinen, varapuheenjohtaja

Uudenmaan Yrittäjät