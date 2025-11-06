Henriksson ja varamiespalvelu BK-voiton takeena

Pelikuntoon tervehtynyt Miska Henriksson oli Grani-voitossa lennokkaalla tuulella. Hän heitti Alexander Segersvenin selän taakse kahdeksan palloa.

Karjaan urheiluhallissa pelattiin vähin äänin purkkiin miesten SM-käsipallon ottelu, jossa BK-46 veivasi voittoon ilman sen suurempia krumeluureja. Puhtaalla pelillä sarjakärjessä jatkava BK kippasi Grankulla IFK:n kumoon lukemin 33-20 (20-13).

Ilman kokeneita Filip Churlevskia, Davor Basaricia ja Topias Lainetta Raaseporiin reissannut GrIFK marssitti kehiin A-junioripitoisen joukkueen, joka oli tekemättömässä paikassa.

-Ottelusta ei oikein tullut kunnon peliä. Teimme sen, mikä piti tehdä, mutta emme paljon enempää, kotijoukkueen päävalmentaja Andreas Rönnberg kiteytti humpan juonen.

Pelikuntoon tervehtynyt Miska Henriksson oli hetken huilin jälkeen täynnä tarmoa ja piti kiivasotteista komentoa molemmissa kenttäpäädyissä. Kauden ensimmäisen jäähynsä kuitannut Jac Karlsson sai rutkasti lepoa ja myös Oliver Nordlund vetäytyi vaihtopenkille, vaikka HIFK-kamppailussa kovia kokenut nilkka kestää jo pelaamista.

Peliajan perässä

Valmentaja Rönnbergillä oli toinen silmä jo marraskuun reippaassa otteluruuhkassa ja hän tarjosi keskiviikkona tavallista enemmän peliaikaa vaihtopenkkiä kuluttaneille nuorukaisille. Luotsi ei aluksi saanut hirmuisen hyvää vastausta huutoon ja kahdeksan maalin johdon viiteen rähmineitä joukkoja odotti aikalisällä turhautunut vastaanotto.

”En jaksa sanoa mitään. Näyttäkää nyt hemmetti vähän asennetta”, ärtynyt Rönnberg tulistui. Isännät pitivät aikalisän jälkeen Granin nollilla toistakymmentä minuuttia ja huitelivat 23-13-johtoon. Albert Löfgrenin mukaan palaute meni perille.

-Pelasimme avausjakson loppua kohden huonosti ja ansaitsimme läksytyksen. Itsekin tulin henkisesti jotenkin ihan väärin penkiltä peliin mukaan. Antaisin meille avausjaksosta arvosanaksi nelosen, mutta toisesta jaksosta sentään seiskan. Puolustimme Granin lopulta sellaiseen maalimäärään kuin meillä oli tavoitteenakin, ”Löffe” kuvaili.

Hän nosti tasoaan toisella puoliskolla ja toinen A-juniori Liam Pråhl puolusti niin pontevasti, että raati palkitsi varusmiehen kahdella tähdellä. Myös Linus Lundqvist, Paul Landell ja Astor Sjöblom komistelivat peliaikatilastojaan.

Valmentaja Rönnberg ei palkitse nuorta varamiespalvelua ilmaisilla minuuteilla, vaan tiskiin on lyötävä näyttöjä. Toisinaan peliaikaa ei tule lainkaan, mutta silloin ei auta kuin purra hammasta ja kääriä hihat ylemmäs.

-Joskus se laittaa tietenkin miettimään, jos istuu koko pelin penkillä, mutta täytyy vain jatkaa työntekoa ja näyttää, että on peliajan arvoinen. Vastuun saaminen tässä joukkueessa edellyttää, että pelaa peruskäsipalloa korkealla tasolla, taistelee jokaisesta pallosta ja osoittaa paljon halua, Löfgren tiesi.

Hän ei avausjaksolla täyttänyt odotuksia, mutta keräsi valmentajan kehut toisen puoliskon otteistaan.

-Tunnen kentälle päästessäni ehkä turhankin paljon paineita siitä, että pelaan ja suoriudun hyvin. Paljon on kiinni asenteesta ja henkisestä puolesta. Kunhan ne ovat kunnossa, niin peliaikaa tulee varmasti lisää, Löfgren luotti.

Ottelutilastot

BK-46: Miska Henriksson 8/12, Sebastian Säkkinen 5/5 (7 m 3/3), Oleksii Shcherbak 4/9, Albert Löfgren 4/9, Ivan Roos 4/4, Igor Skyba 3/3, Linus Lundqvist 2/2, Liam Pråhl 2/2, Paul Landell 1/3, Jonathan Roos 0/5. Heittojakauma 6 m 20/32, 9 m 8/17, tyhjä maali 2/2.

Maalivahdit: Miksu Heinonen (30 min.) 9 torjuntaa, Fredy Wickström (30 min.) 5.

Jäähyt: Jac Karlsson, Löfgren 2 min.

Pallonmenetykset: 7.

GrIFK:n parhaat: Oliver Aalto 7/11 (7 m 6/6), Karim Mbembela 3/6. Maalivahdit Sebastian Segersven (42 min.) 6 torjuntaa, Emil Åkerman (18 min.) 4. Jäähyt 3 x 2 min, pallonmenetykset 19.

GrIFK:n Thomas Hohenthalin kimpussa roikkuva Liam Pråhl puolusti ärhäkästi ja sai palkinnoksi uransa ensimmäiset tähdet.

Tammisaarelaisille takkiin

BK-46:n perässä sarjakakkosena sompaileva HIFK ruhjoi tiistai-iltana kotikentällään EIF:n nurin numeroin 44-28 (21-14).

Noah ja Liam Hagmanin tykittelystä nauttineet tammisaarelaisvieraat olivat kuskin paikalla ensimmäiset 20 minuuttia ja saivat kuusi vastaan kuusi -puolustuksessa pidettyä IFK:n aisoissa. Helsinkiläisten seitsemän vastaan kuusi -hyökkäys oli kuitenkin myrkkyä. Siitä seuranneet jatkuvat takaiskumaalit heikensivät myös EIF:n hyökkäyspeliä, joka tuotti kaikesta huolimatta kauden parhaan vierasmaalisaldon.

Georgian maajoukkueen mukana viime viikolla ollut Guga Utmelidze ei vieläkään päässyt vihreäpaidoissa vauhtiin, mutta laidoista ja viivalta löydettiin aiempaa enemmän tehoja. HIFK:n korkeaoktaaninen hyökkäys pudotti silti EIF:n karusti kyydistä. Raaseporilaiskasvatti Jooa Knaapinen rettelöi hurjalla 16 osuman iltapuhteella liigan maaliennätyksensä uusiksi.

Ottelutilastot

EIF: Liam Hagman 8/15 (7 m 3/5), Noah Hagman 8/13 (7 m 1/1), Niklas Westerholm 3/5, Isac Hagman 3/4, Marckus Östberg 3/3, Alexander Muller 1/3, Christian Berg 1/3, Edvin Holmberg 1/1, Guga Utmelidze 0/6, Elmer Lund 0/1. Heittojakauma 6 m 10/15, 9 m 14/32.

Maalivahdit: Lazar Minic (35 min.) 5 torjuntaa, Arthur Ljung (12 min.) 0, Max Lemberg (47 min.) 5.

Jäähyt: N. Hagman, L. Hagman, Lund 2 min.

Pallonmenetykset: 18.

HIFK:n parhaat: Jooa Knaapinen 16/19 (7 m 5/5), Christian Cosmo 6/8, Nicolas Reenpää 5/5. Maalivahdit Viljo Ukkonen (21 min.) 9 torjuntaa, Bogdan Klepa (22 min.) 4, Niclas Zilliacus (17 min.) 3. Jäähyt 2 x 2 min, pallonmenetykset 9.