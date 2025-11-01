Inkoon talousarvioehdotus: tulovero 9 prosenttiin, myös kiinteistöveroihin korotuksia

Inkoon kunnanhallitus saa käsiteltäväkseen maanantaina vuoden 2026 talousarvioehdotuksen, joka on noin 770 000 euroa alijäämäinen. Suunnitelman mukaan tulos olisi seuraavana vuonna vielä liki 210 000 euroa miinuksella, mutta vuosi 2028 näyttäisi jo vaatimatonta 200 000 euron ylijäämää.
Kunnanjohtajan budjettiehdotus sisältää veronkorotuksia, joilla verotuotto nousisi kuluvalle vuodelle budjetoidusta 15,7 miljoonasta eurosta 17,8 miljoonaan euroon. Tuloveroprosentiksi ehdotetaan 9, kun se on nykyään 8,1.