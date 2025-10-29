Hangossa verot ennallaan, poliittinen ilmapiiri ei

Kaupunginvaltuusto päätti veroista, yli 200 000 euron lisämäärärahoista ja luottamusta selvittävän tilapäisen valiokunnan asettamisesta kahdessa tunnissa. Kokoukseen mahtui terävääkin kielenkäyttöä, joka kertoi osaltaan tulehtuneesta ilmapiiristä päättäjien keskuudessa. Kuvakaappaus Hangon kaupungin kokouslähetyksestä.

Hankolaisten kunnallisiin veroihin ei tule muutoksia vuodelle 2026. Kaupunginvaltuutettujen enemmistö ei ollut myöntyväinen ehdotuksille alentaa tuloveroprosenttia. Tuleva vuosi mennään 9,1 prosentin tuloverolla, myös kiinteistöveroasteet vahvistettiin entiselleen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Tuloveropykälässä käytetyt teräväkielisetkin puheenvuorot näyttivät myös osaltaan todeksi Hangon tulehtuneen poliittisen ilmapiirin.

Valtuusto päätti tiistai-iltana asettaa ja nimetä tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttiiko kaupunginhallitus valtuuston luottamusta, ja tarvittaessa valmistella kaupunginhallituksen erottamista ja uusien jäsenten valitsemista. Valiokunnan on tuotava esityksensä valtuustolle viimeistään joulukuun puolivälissä.

Luottamuspula kohdistuu ensisijaisesti Sture Fjäderin (kok) toimintaan kaupunginhallituksen jäsenenä. Fjäder kyseenalaisti valtuuston kokouksessa prosessin laillisuuden ja oikeellisuuden. Valtuuston kokouksesta julkaistaan laajemmat uutiset Etelä-Uusimaan tulevan viikonlopun digilehdessä 2. marraskuuta.