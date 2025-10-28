Kaupunginhallitus esittää Hankoon entisiä veroja, illalla päätös myös tilapäisestä valiokunnasta

Hangon kaupunginhallitus ehdottaa, että tänä iltana koolla oleva kaupunginvaltuusto päättää pitää tuloveron ennallaan ja vahvistaa kaupungin tuloveroprosentiksi 9,1 vuonna 2026.

Kaupunginhallituksen jäsen Sture Fjäder (kok) ehdotti, että tuloveroprosenttia lasketaan kolme prosenttiyksikköä 6,1 prosenttiin. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Mikael Lindqvist (r) ehdotti puolestaan, että tuloveroprosentti laskettaisiin yhdeksään, mutta ei saanut myöskään kannatusta.

Kunnallisvero tuottaa Hangossa nykyisellään 18 miljoonaa euroa vuodessa. Kymmenyksen korotuksella tuottoa tulisi noin 200 000 euroa enemmän ja vastaavasti 8,5 prosentin veroasteella tuotto olisi esimerkkilaskelman mukaan 16,8 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että myös kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan. Yleinen kiinteistöveroprosentti olisi 1,3, vakituisten asuinrakennusten 0,45, muiden asuinrakennusten 1,6 ja voimalaitosten 2,3 prosenttia. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi ehdotetaan edelleen kolme prosenttia, yleishyödyllisille yhteisöille ei määrättäisi kiinteistöveroprosenttia erikseen.

Jorma Nousiainen (sd) ehdotti, että muiden asuinrakennusten kiinteistöveroaste korotettaisiin 1,8 prosenttiin. Tämäkin ehdotus raukesi kaupunginhallituksessa kannatuksen puutteessa. Kiinteistövero tuottaa Hangossa noin 3,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Kello 18 kokouksensa aloittavan kaupunginvaltuuston esityslistalla on myös pykälä, jossa ehdotetaan valtuuston asettavan tilapäisen valiokunnan. Sen tehtävä olisi selvittää nauttiiko kaupunginhallitus valtuuston luottamusta, ja tarvittaessa valmistella kaupunginhallituksen erottamista ja uusien jäsenten valitsemista.

Kaupunginvaltuuston ehdotetaan valitsevan keskuudestaan valiokuntaan seitsemän jäsentä ja varajäsenet sekä nimeävän valiokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuuston ehdotetaan pyytävän valiokunnalta esityksen marraskuun 25. päivänä pidettävään kokoukseen mahdollisuuksien mukaan. Koko asian taustalla on Sture Fjäderin toiminta kaupunginhallituksen jäsenen tehtävässä. Fjäder toimitti pyynnöstä selityksen kaupunginhallitukselle, joka katsoi lokakuun puolivälissä, että sen perusteella asiaa ei voida todeta loppuunkäsitellyksi, vaan se on syytä viedä valtuuston käsiteltäväksi.