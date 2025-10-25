Grönholmilta täyslaidallinen Wickströmille Inkoonranta-väitteistä

Inkoon Keskustakehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Inkoonranta-hankkeesta vastaava Marcus Grönholm on suivaantunut kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickströmin (r) esittämistä väitteistä hanketta koskien. Grönholmin mukaan Wickström on antanut ymmärtää, että Inkoon kriisiytynyt kuntatalous johtuisi Inkoonrannan vielä keskeneräisestä hankkeesta. Syitä on kuitenkin etsittävä Grönholmin mukaan muualta.

Inkoon kunnanvaltuuston kokouksessa jätettiin maanantaina aloite, jossa Timo Kallio (kok) ja Wickström esittävät, että kunta arvioi uudelleen Inkoonrannan alueen kehittämisen. He ehdottavat, että kunta pyytää yhtiöltä kirjallisen selvityksen ja suunnitelman siitä, miten se aikoo täyttää Inkoonrantaa koskevat sopimusvelvoitteensa kunnalle. Lisäksi pitäisi selvittää yhtiön valmius aluetta koskevien suunnitelmien muuttamiseen ja uudenlaisille yhteistyömuodoille, joihin voitaisiin esimerkiksi liittää Joddbölen alueen kehittäminen. Etelä-Uusimaa uutisoi asiasta torstaina 23. lokakuuta.

Lue lisää näköislehdestä