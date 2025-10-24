Käräjäoikeudesta tuomio kahdelle Dragsvikin veneonnettomuudesta

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 1990-luvulla syntyneen kapteeniluutnantin ehdolliseen vankeusrangaistukseen palvelusrikoksesta, törkeästä vammantuottamuksesta ja vaaran aiheuttamisesta liittyen sotilasharjoitukseen ja ns. barettimarssiin Uudenmaan prikaatissa vuoden 2023 lokakuussa. Tuomio on 30 päivää ehdollista vankeutta, jonka koeaika päättyy kahden vuoden kuluttua.

Harjoituksen johtajana toimineen kapteeniluutnantin katsottiin sivuuttaneen varomääräyksen, jota olisi pitänyt noudattaa. Yksi varusmies loukkaantui vaikeasti ja kahdeksan muuta joutui varuskunnan rannassa vakavaan vaaratilanteeseen. Käräjäoikeus katsoi, että onnettomuus ja vaaratilanne olisi mitä todennäköisimmin voitu välttää, jos varomääräystä olisi noudatettu.

Samassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden perjantaina antamassa ratkaisussa tapahtuma-aikana kersanttina toiminut, 2000-luvun alussa syntynyt henkilö tuomittiin sakkorangaistukseen tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta, vammantuottamuksesta ja vaaran aiheuttamisesta. Tuomio on 70 päiväsakkoa, joista tulee maksettavaa 1 120 euroa.

Kersantti oli toiminut veneenkuljettajana ja sen harjoitusosion johtajana, jossa onnettomuus tapahtui. Käräjäoikeus katsoi kersantin täytyneen ymmärtää, että hän oli ilman hyväksyttävää syytä asettanut varusmiehet vakavalle vaaralle alttiiksi, kun hän oli komentanut varusmiehet poistumaan veneestä veteen, joka hänen tieten oli liian syvä.

Molemmat vastaajat kiistivät kaikki syytteet ja vaativat niiden hylkäämistä. Käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen.