Uudenmaan prikaatiin 350 amerikkalaissotilasta loppuvuodeksi

Dragsvikiin saapuu taas amerikkalaisvieraita, jotka harjoittelevat Uudenmaan prikaatin kanssa joulukuun loppuun saakka. (Arkistokuva)

Yhdysvaltojen merijalkaväen osasto nimeltään Marine Rotational Force – Europe on saapumassa Suomeen Uudenmaan prikaatissa aiemminkin vierailleen Combat Logistics Battalion -taisteluhuoltopataljoonan johdolla. Sotilaat harjoittelevat joulukuun loppuun asti prikaatin kanssa. Osaston vahvuus on marraskuun alkuun mennessä noin 350 merisotilasta, jotka sijoitetaan Dragsvikiin.

Vuoden 2023 lokakuussa yhdysvaltalaissotilaita oli Uudenmaan prikaatissa noin 250 ja edellisellä kerralla parisataa, eli määrät ovat kasvussa. Prikaatilla on jo pitkä kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä ja osaamista isäntämaatuen tarjoamisessa ulkomaisille joukoille.

Prikaatin komentaja, kommodori Mikko Laakkonen toivottaa vieraat jälleen lämpimästi tervetulleiksi.

-Säännöllinen ja järjestelmällinen läsnäolo ja harjoitustoiminta ovat eduksi niin prikaatille kuin meripuolustukselle yleensä. Yhteistyömme edistää yhteistoimintakykyä ja osoittaa kykyämme puolustaa Itämeren aluetta. Kyky valmiuden nopeaan ja joustavaan mukauttamiseen on tärkeää meripuolustukselle myös tulevaisuudessa, Laakkonen viestittää.

Tällä hetkellä prikaatissa valmistaudutaan syksyn tärkeimpään Freezing winds 25 -harjoitukseen, joka alkaa marraskuun lopussa. Yhdysvaltojen merijalkaväki on sitoutunut luomaan edellytyksiä Suomen puolustuskyvylle, alueelliselle turvallisuudelle ja Naton toiminnalle.

DCA-puolustusyhteistyösopimuksen mukaan Suomi luovuttaa yhdysvaltalaisten käyttöön tiloja ja alueita eri puolilla maata. Mukana ovat Dragsvikin varuskunta-alue Raaseporissa sekä Hangossa Syndalenin harjoitusalue ja Russarö. Listalla on myös Upinniemi Kirkkonummella. Sopimus mm. mahdollistaa Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolon ja harjoittelun sekä puolustusmateriaalin sijoittamisen Suomeen.