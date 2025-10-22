Raaseporin ainoa suomenkielinen toisen asteen oppilaitos on myös vetovoimatekijä

-Tämä on Raaseporin ainoa suomenkielinen toisen asteen oppilaitos, johon hakeutuu noin puolet suomenkielisen peruskoulun päättäneistä nuorista. Puhuttaessa Raaseporin vetovoimaisuudesta, tulee muistaa myös suomenkielisen opetuksen tärkeys, Karjaan lukion rehtori Sanna Laitila sanoo.
Vireillä on lukioselvitys, jossa kartoitetaan mahdollisuuksia lisätä Raaseporin lukioiden yhteistyötä kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Karjaan lukion kohdalla selvitetään myös yhteistyön lisäämistä yhteiskoulun kanssa. Kun kyse on kahden eri kieliryhmän opiskelijoista, yhteistyömahdollisuudet ovat rajalliset.
Laitila ottaa kantaa myös lukioraportissa kaavailtuihin tilaratkaisuihin ja toteaa, ettei Karjaan lukiolle ole ainakaan vielä esitetty nykyistä parempaa vaihtoehtoa. Siirto Tammisaareen olisi selvä heikennys suomenkieliselle lukiokoulutukselle.Lue lisää näköislehdestä