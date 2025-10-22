Kaupunginhallitus kutisti EHS-hanketta ja selvityttää halvemman Katarinaskolaniin

Raaseporin kaupunginhallitus on päättänyt, että Tammisaaren ruotsinkielisen yläkoulun EHS:n korjaushanketta jatketaan vaihtoehdolla, jonka kustannusarvio on 6,1 miljoonaa euroa. Suunnitelma sisältää peruskorjauksen, purkamista ja tarvittavien lisätilojen vuokraamisen ammattikorkeakoulu Novian rakennuksesta Raaseporintiellä.

Lisäksi valmistelulle annettiin tehtäväksi selvittää Karjaan Katarinaskolanin lisärakennukselle kevyempi ja kustannustehokkaampi vaihtoehto. Alustavien selvitysten mukaan tässä voitaisiin säästää ainakin viisi miljoonaa euroa. Ruotsinkieliselle alakoululle suunnitellun hankkeen kustannusarvio on nyt 10,2 miljoonaa euroa.

Lue lisää näköislehdestä