BK-46 otti tukevan otteen jatkopaikasta eurocupissa

Miska Henriksson murtautui torstaina alvariinsa maalintekoon. Tässä hän pyöräyttää kierrepommin Vogoscan maalivahdin Kenan Mutapcicin kiusaksi.

Pallokerhon pyyhältäjät kaappasivat niskalenkin Rukometni klub Vogoscan runttaajista käsipallon European cupin toisen kierroksen taistossa. BK-46 ravasi toisella jaksolla karkuun RK Vogoscalta ja vei ensimmäisen osan nimiinsä maalein 30-40 (15-18).

Otteluparin molemmat mittelöt möyritään Karjaan urheiluhallissa ja Bosnian poppoo oli ensimmäisessä pelissä nimellisesti kotijoukkue. BK toimii isäntänä huomenna lauantaina käytävässä toisessa koitoksessa ja pyrkii pysymään yhteismaaleissa edellä rynniäkseen cupissa jatkoon.

Yskähdellen käyntiin

Raaseporilaiset aloittivat torstain otatuksen onnahdellen ja Sarajevon siimeksestä Suomeen saapunut vastustaja pysyi lukuisista jäähyihin johtaneista kolttosista huolimatta kintereillä. Rotevaruhoiset balkanilaiset nojasivat voimaan, mutta saivat pelin edetessä taipua ketteräkinttuisempien karjaalaisten vauhdille. BK:n parhaana palkittu Miska Henriksson ei tosin kokenut joukkojensa yltäneen kirkkaimpaan loistoon.

Ivan Roos villitsi jälleen karjaalaisyleisöä lennokkailla suorituksillaan. Roos osui Vogoscan verkkoon kuudesti.

-Kesti aikansa, että pääsimme vauhtiin. Jotenkin tuntui, ettemme hyödyntäneet heidän hitauttaan tarpeeksi hyvin, emmekä saaneet peliämme täysillä lentoon. Teimme toki siitä huolimatta paljon maaleja. Kontrauksia tuli jonkun verran, yksi vastaan yksi -haastot onnistuivat ja takaheitotkin tuottivat tulosta. Ihan mukava voitto tästä kuitenkin irtosi, Miska pyöritteli.

Sebastian Säkkinen ja Ivan Roos tuulettivat laidoiltaan tuhoja, Igor Skyba runnoi viivalta kaiken sisään ja tähän asti huteraa hyökkäyspeliä esittänyt Oleksii Shcherbak astui esiin kreivin aikaan. Tavallista säästeliäämmin syksyllä pelannut Jac Karlsson määräsi pelinrakentajana tahdin, kun tosipelit kutsuivat.

Henriksson oli elementissään ja kruunasi kymmenen kihauksen iltansa viimeisellä sekunnilla verkkoon painuneella räppäyksellä. Peräti neljä jäähyä hankkinutta hankolaista nuijittiin lattiaan, revittiin kumoon ja tällättiin vapaaheitosta pallolla päähän, mutta se ei armotonta menoa haitannut. Henrikssonin oikea käsivarsi vuoti erään yhteenoton jälkeen verta ja sai muistoksi siteen.

-Ei tuollainen naarmu tunnu paljon missään tällaisen pelin jälkeen, Miska kuittasi.

Sekään ei tuntunut enää missään, että Henriksson törsäsi loppuhetkillä läpiajon vispattuaan pallon selän takaa ohi maalista. Pitäisikö hänen kysyä lehtereillä 600-päisen yleisön joukossa peliä seuranneelta Nico Rönnbergiltä neuvoa kuinka tuo heitto otetaan haltuun?

-Ei sentään, Nicohan on heittänyt noita ohi enemmän kuin minä. Olen muutaman kerran kokeillut ja tuossa hetkessä tuntui siltä, että se oli paras vaihtoehto. Ei vain tällä kertaa uponnut, Miska sanoi.

”Käsipalloa, ei ydinfysiikkaa”

BK:lla oli toisen jakson alussa tiukka tilanne, kun Karlssonin jo istuessa jäähyllä passitettiin Simon Mrdaa töötännyt Skyba punakortilla katsomoon. Punavalkoiset selvisivät kahden miehen alivoimasta lukemin 1-1.

Igor Skyba teki viivalta kuusi maalia kuudella heitolla. Ukrainalaisen ottelu päättyi ennen aikojaan punaiseen korttiin.

-Tuntui, että sen jälkeen saimme pelistämme paremmin kiinni, Henriksson totesi.

Skyba on tällä haavaa joukkueen ainoa sentteri, mutta maanmies Shcherbak teki loppupelin aikana viivalla parhaansa ja siitäkin selvittiin. Maalivahti Miksu Heinonen esitti kottikärryllisen komeita koppeja ja oli virkaveljiään viekkaampi. Bosnialaiset päätyivät silti pöllyttämään BK:n pömpeliä turhan paljon.

-Annoimme heille vähän halpoja maaleja. Luulen että lauantain pelistä muodostuu erilainen, kun molemmat tietävät nyt, mitä toiselta on tulossa. Ei ehkä tehdä ihan näin paljon maaleja, tai ainakaan he eivät tee, Henriksson tokaisi.

Hyvin kapealla kokoonpanolla pelaavalta BK:lta kysytään yhden päivän palautuksella jaksamista, mutta toisaalta kankeammat Vogoscan pelaajat saavat taas tehdä kaikkensa pysyäkseen kotijoukkueen pyrähdysten perässä. Balkanilaisvieraat repivät vielä uskoa siitä, että he käänsivät cupin ensimmäisellä kierroksella otteluparin voitoksi toivottomalta takamatkalta. Luxemburgilainen Esch vei ensimmäisen pelin 11 maalilla, mutta Vogosca vastasi toisessa ottelussa samalla mitalla ja lunasti jatkopaikan rankkarikisasta.

-Toinen peli lähtee taas tilanteesta 0-0 ja meidän pitää olla hereillä alusta asti. Kaikki kyllä tietävät, mitä pitää tehdä. Tämä on vain käsipalloa, ei mitään ydinfysiikkaa, Henriksson totesi.

Miksu Heinonen näytti vaihtopenkille, että pelipäällä ollaan. Maalivahti pysäytti 14 heittoa ja torppasi muutaman tuhannen taalan paikan.

Ottelutilastot

BK-46: Miska Henriksson 10/12, Sebastian Säkkinen 7/11 (7 m 1/1), Ivan Roos 6/9, Igor Skyba 6/6, Oleksii Shcherbak 5/8, Jac Karlsson 3/5, Oliver Nordlund 2/6 (7 m 1/2), Jonathan Roos 1/1. Heittojakauma 6 m 26/37, 9 m 12/18.

Maalivahdit: Miksu Heinonen (52 min.) 14 torjuntaa, Freddy Wickström (8 min.) 3.

Jäähyt: I. Roos, Skyba, Karlsson 2 min + Skyba punainen kortti.

Pallonmenetykset: 8.

RK Vogoscan parhaat: Simon Mrda 6/10, Amar Amitovic 4/9, Nikola Grujic 4/4. Maalivahdit Kenan Mutapcic (40 min.) 5 torjuntaa, Stefan Trapara (20 min.) 3. Jäähyt 6 x 2 min, pallonmenetykset 9.



