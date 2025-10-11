Hit enter to search or ESC to close

Hangossa kaavaillaan tilapäistä valiokuntaa selvittämään luottamuspulaa

Hanko 11.10.2025

Maanantaina kokoontuvan Hangon kaupunginhallituksen ehdotetaan esittävän valtuustolle kuntalain mukaisen tilapäisen valiokunnan asettamista. Sen tehtävä olisi selvittää, nauttiiko kaupunginhallitus valtuuston luottamusta. Tarvittaessa valiokunta valmistelisi kaupunginhallituksen erottamista ja uuden valitsemista.
Asiaan liittyvä Sture Fjäderiltä (kok) pyydetty selitys saatiin määräajassa. ”Selityksen perusteella kaupunginhallitus ei voi todeta asiaa loppuun käsitellyksi, vaan asia on syytä viedä valtuuston käsiteltäväksi”, esityslistalla todetaan.

