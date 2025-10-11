Maanantaina kokoontuvan Hangon kaupunginhallituksen ehdotetaan esittävän valtuustolle kuntalain mukaisen tilapäisen valiokunnan asettamista. Sen tehtävä olisi selvittää, nauttiiko kaupunginhallitus valtuuston luottamusta. Tarvittaessa valiokunta valmistelisi kaupunginhallituksen erottamista ja uuden valitsemista.
Asiaan liittyvä Sture Fjäderiltä (kok) pyydetty selitys saatiin määräajassa. ”Selityksen perusteella kaupunginhallitus ei voi todeta asiaa loppuun käsitellyksi, vaan asia on syytä viedä valtuuston käsiteltäväksi”, esityslistalla todetaan.
Hangossa kaavaillaan tilapäistä valiokuntaa selvittämään luottamuspulaa
