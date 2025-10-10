”Tunnin juna Karjaalta Turkuun ja Helsinkiin on säilytettävä”

Wickström ja Ovaska vaativat lisää panostuksia rantarataan

Kansanedustajat Henrik Wickström (r) ja liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Jouni Ovaska (kesk) ovat jättäneet liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteelle (ps) kirjallisen kysymyksen rantaradan tulevaisuudesta. Kansanedustajat tiedustelevat, aikooko ministeriö laatia suunnitelman rantaradan aseman vahvistamiseksi Helsingin ja Turun välisenä ensisijaisena junayhteytenä.

Suunnitteilla olevaan Länsirataan liittyy paljon epävarmuutta. Kansanedustajat pelkäävät, että rantarataan tarvittavat ja välttämättömät investoinnit jäävät tekemättä tulevina vuosina. Wickströmin ja Ovaskan mukaan jo suhteellisen pienillä panostuksilla voitaisiin parantaa rantaradan liikennettä merkittävästi. Esimerkiksi junien kohtaamispaikkojen kehittäminen voisi lyhentää matka-aikoja.

Hallitus on äskettäin varannut 80 miljoonaa euroa rantaradan kehittämiseen, mitä kansanedustajat pitävät askeleena oikeaan suuntaan. Samalla he painottavat, että 100-200 miljoonan euron lisäpanostuksella liikenteestä saataisiin täsmällisempää ja luotettavampaa.

Wickström ja Ovaska ilmoittavat haluavansa selkeän vastauksen siihen, mitä ministeriö aikoo tehdä turvatakseen junaliikenteen rantaradalla Helsingin ja Turun välillä. He haluavat myös tietää, onko valtio valmis tukemaan lähijunaliikenteen kehittämistä Hangon ja Helsingin välillä.

Kansanedustajien mielestä on kohtuutonta, että rantaradan varrella sijaitsevat kunnat joutuisivat tulevaisuudessa maksamaan suhteettoman suuren osan junaliikenteen kustannuksista. Heidän mukaansa ei ole oikein kehittää Uuttamaata Länsi-Uudenmaan elinvoiman ja työmatkustusmahdollisuuksien kustannuksella.

Wickström ja Ovaska ovat myös huolissaan siitä, että Kirkkonummi saattaisi menettää nykyisen junaliikenteensä, jos Lohjan rata toteutuu uuden ratahankkeen linjauksen mukaisesti. Lähijunaliikenteen tuleva kilpailutus, josta linjauksia tehdään alkuvuodesta 2026, on tässä ratkaisevassa asemassa.

”Kun uusia raiteita rakennetaan, on hankittava myös uusia junia. Jos tämä tehdään liian myöhään, on vaarana että rantaradan lähijunat siirretään Espoo-Lohja-radalle”, kansanedustajat toteavat.

Wickström suhtautuu kriittisesti Lohja-Salo-oikoradan rakentamiseen. Hän toivoo, että Lohja saisi ratayhteyden, mutta epäilee nyt kaavailtua ratkaisua etenkin huomioiden sen kustannukset Lohjan kaupungille.

-Meillä on oltava jatkossakin tunnin junayhteys Karjaalta sekä Helsinkiin että Turkuun. Pendelöintimahdollisuuksiamme ei saa heikentää. Haluan myös, että Hangon ja Helsingin välinen lähijunaliikenne toimii nykymuotoista liikennettä täydentävänä ratkaisuna. Toivottavasti rantaradan potentiaali ymmärretään nyt ja tulevaisuudessa, Wickström sanoo.