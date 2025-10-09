Rantaradan liikenne katkesi jälleen

Junaliikenne rantaradalla Karjaan ja Helsingin välillä katkesi kaapelivaurion vuoksi varhain torstaiaamuna. Fintrafficin rataliikennekeskus tiedotti liikenteenohjausjärjestelmässä ilmenneestä viasta puoli kuuden aikoihin.

Kaukojunat liikennöivät vian vuoksi ainoastaan Karjaan ja Turun välillä ja lähijunat Helsingin ja Kauklahden välillä. Karjaalta Helsinkiin junat korvataan linja-autoilla.

Rataliikennekeskus tiedotti kello 9.30, että kaapelivaurio on saatu paikannettua. Korjausarvio on edelleen epätarkka, työn arvioidaan valmistuvan iltapäivän aikana.

Ongelmia oli rantaradalla myös edellisenä päivänä, kun sähköratavika katkaisi junaliikenteen Salon ja Karjaan välillä. Liikenne oli poikki keskiviikkoaamusta alkuiltapäivään saakka ja junat korvattiin kyseisellä välillä linja-autoilla.