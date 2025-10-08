Suomenlahden merivartiostolla suuronnettomuusharjoitus Hangossa

Keskiviikkoaamuna Hangossa alkanut suuronnettomuusharjoitus kulkee nimellä Hangonsilmä. Merellä Hangon edustalla on päivän aikana runsaasti alusliikennettä ja lentotoimintaa.

Suomenlahden merivartiosto järjestää yhdessä muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa meripelastuksen suuronnettomuusharjoituksen Hangon edustalla tänään keskiviikkona 8. lokakuuta.

Harjoitus kulkee nimellä Hangonsilmä ja siihen osallistuu lähes 400 henkilöä. Harjoituksesta johtuen merellä Hangon edustalla on runsaasti alusliikennettä ja lentotoimintaa.

Harjoitustilanteessa matkustajalaivalla tapahtuu onnettomuus, jonka johdosta aluksen päällikkö päättää evakuoida matkustajat ja miehistön alukselta. Suomenlahden merivartiosto johtaa pelastustehtävän. Ihmiset evakuoidaan meripelastushelikoptereilla ja pelastusaluksilla maihin.

Hangon kaupunki ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos osallistuvat harjoitukseen mm. harjoituksen ajaksi perustettavan evakuointikeskuksen osalta.

Tilanne alkoi harjoituksessa aamulla hieman ennen kello yhdeksää. Meripelastuksen johtokeskus oli vastaanottanut ilmoituksen pienestä aluspalosta Russarön itäpuolelta Aranda-alukselta. Laivalla on 14 miehistön jäsentä ja sata matkustajaa. Harjoituksen etenemisestä viestitään Suomenlahden merivartioston X-tilillä.