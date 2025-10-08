Hit enter to search or ESC to close

Ratavika katkaisi liikenteen Salon ja Karjaan välillä

Raasepori 8.10.2025

Rantaradan junaliikenne Salon ja Karjaan välillä on poikki aamulla tapahtuneen sähköratavaurion vuoksi. Korjausarviota ei toistaiseksi ole, Fintrafficin rataliikennekeskus tiedotti keskiviikkona puoli kymmenen aikoihin.
Sähköratavian vuoksi junavuoroja Turusta Helsinkiin korvataan linja-autoilla Salon ja Karjaan välillä. Ensimmäinen junan korvannut linja-auto lähti Karjaan asemalta hieman kello kahdeksan jälkeen.

Uutista päivitetty kello 10:
Rataliikennekeskuksen alustavan korjausarvion mukaan rata saadaan kuntoon tänään kello 12.30.

