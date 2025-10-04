Hit enter to search or ESC to close

Datakeskukselle lupa, lautakunnat torppasivat säästöt, BK-naisilla loistava kauden avaus, Haglund ei jatka EIF:n johtotehtävissä

Hanko, Inkoo, Raasepori, Urheilu 4.10.2025

Raaseporin ympäristö- ja rakennuslautakunta on myöntänyt ehdotuksen mukaisesti rakennusluvan noin viiden hehtaarin palvelinkeskuksen rakentamiseksi Karjaalle. Sivistyslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sen sijaan torppasivat lähes kaikki niille ehdotetut menoleikkaukset tuleville vuosille.

Viikonlopun Etelä-Uusimaassa uutisoidaan myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen uudesta strategiasta, josta sovun tehneet aluevaltuustoryhmät ilmaisevat suuren tyytyväisyytensä. BK-46:n käsipallonaisilla on ollut puolestaan paras kauden aloitus 20 vuoteen. Lehdessä on uutinen myös EIF:n pitkäaikaisen urheilujohtajan siirtymisestä syrjään ja suojatieturvallisuutta parantavien Välkky-tunnistinten lahjoituksesta.

Lue lisää näköislehdestä
© 2019 Etelän uutiset / Etelä-Uusimaa
Tietosuojaseloste
Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ