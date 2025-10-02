Dickeniltä kädenojennus BK-46:n käsipallonaisille

Dickenin joukkueenjohtaja Anna Lindholm ja BK:n manageri Jussi Laaksonen paiskasivat kättä keskiviikon kamppailun jälkeen. Dicken tulee lahjoittamaan puolet ottelupäivän tuloista BK:lle joukkueiden kohdatessa toisensa marraskuussa Pirkkolassa.

BK-46:n käsipallossa tapahtuneisiin muutoksiin reagoinut Dicken on rientänyt osoittamaan tukensa karjaalaisten naisten edustusjoukkueelle. Helsinkiläisseura tulee lahjoittamaan puolet ottelupäivän tuloista BK:lle joukkueiden kohdatessa toisensa pääsarjan ottelussa marraskuussa Pirkkolassa.

Asiasta ilmoitti suurten suosionosoitusten saattelemana Dickenin naisten joukkueenjohtaja Anna Lindholm keskiviikkona Karjaalla käydyn BK-Dicken-koitoksen alkajaisiksi.

Taustalla on BK-käsipallon niin sanottu isojako, missä syyskokouksen päätöksen mukaisesti seura lohkotaan kolmeen yhdistykseen. Miesten edustusjoukkue, naisten edustusjoukkue ja juniorit tulevat muodostamaan jokainen oman seuransa.

-Kun kuulin tästä, niin ensimmäinen ajatukseni oli, että ei hyvä. Kuulostaa hyvin työläältä saada jokaiselle seuralle oma hallitus ja talous. Nykyään ei ole helppoa sitouttaa ihmisiä vapaaehtoistyöhön eikä yhteistyökumppaneiden haaliminenkaan ole ihan vaivatonta. Toki uskon kyllä, että Karjaalla tämä onnistuu, koska ei haluta nähdä sitäkään, että toiminta loppuu, Lindholm kertoi.

Tämän skenaarion on nostanut esille BK-46:n hallituksessa istuva Mats Fagerström, joka on ilmaissut huolensa naisten joukkueen tulevaisuudesta seurauudistuksen jälkeen. Fagerströmin mukaan naiskäsipallolle käy Karjaalla kylmät, jos taustalle ei saada pikimmiten ihmisiä apuun ja sponsoreita jonoon.

-Olemme tietoisia näistä huolista ja otimme yhteyttä BK:n naisten taustoihin sillä idealla, että voisimme jotenkin olla tukena. Meidän tulee käsipallossa vetää yhtä köyttä, koska tarvitsemme kaikki toisiamme. Pääsarjan joukkuemäärä ei saa tästä seitsemästä yhtään pudota ja joukkueita saisi mieluusti olla lisääkin, Lindholm totesi.

Ottelupäivän puolikas potti ei ole summana merkittävä, mutta riihikuiva raha ei ole tempauksessa tärkein seikka.

-Toivomme tämän eleen sytyttävän ihmisiä täällä Raaseporissa asettumaan naisten joukkueen tueksi, Lindholm sanoi.

”Keskitymme nykyhetkeen”

BK-46:n naisten joukkueen manageri Jussi Laaksonen oli luonnollisesti ilahtunut kanssakilpailijan kädenojennuksesta.

-Kiitämme suuresti tästä moraalisesta ja rahallisesta tuesta. Vaikka pinnalle on nostettu huolia ja edessä on paljon töitä, niin asiat kyllä etenevät taustalla omalla painollaan. Joukkueen tulee keskittyä vain nykyhetkeen ja upeasti alkaneeseen kauteen. Peli sujuu, joukkue on hyvä ja valmennus tekee tehtaan takuulla tulosta. Kaikki toimii tällä hetkellä niin kuin olen jo kuusi vuotta toivonut, Laaksonen iloitsi.

Hän ei halua pelaajien murehtivan taustahälinästä, eivätkä he sentteri Sirja Lassinharju-Heinosen mukaan niin teekään.

-Tuntuu aivan ihanalta, että Dicken osoittaa tukensa. Varmasti tehtävää on paljon, mutta minulla ei ole suurta huolta jatkonäkymistä. Olemme muutenkin puhuneet siitä, että keskitymme nyt vain pelaamiseen, emmekä anna minkään häiritä tätä hyvää fiilistä, joka joukkueessa on, hän sanoi.

Päävalmentaja Andreas Rönnbergin johtamat joukot ovat avanneet kauden neljällä voitolla ja johtavat sarjaa. Kyseessä on naisten joukkueen paras kauden aloitus 20 vuoteen.

-Valmentaja valmentaa ja pelaajat pelaavat, siinä on meidän tehtävämme. Varmasti autamme asiaa sillä, että pelaamme hyvin ja lisäämme sillä tavalla kiinnostusta naisten käsipalloa kohtaan. Toivon ja uskon, että taustoissa kaikki saadaan järjestykseen. Jussi on pitkään tehnyt yksinään paljon naisten joukkueen eteen ja on selvää, että tarvitaan enemmän porukkaa mukaan, Rönnberg tuumi.

Otteluraportti BK:n voitokkaasta, lukemiin 26-18 (10-9) päättyneestä Dicken-pelistä julkaistaan Etelä-Uusimaan digilehdessä sunnuntaina 5. lokakuuta.