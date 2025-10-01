”Suunnitellut säästötoimet vetävät maton asukkaiden jalkojen alta”

Raaseporin kulttuuriyhdistyksiltä vetoomus kaupungille

Useat kymmenet raaseporilaiset kulttuuriyhdistykset ovat lähettäneet kaupungille pitkän vetoomuksen, jossa ne toivovat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimialalle suunnitelluille säästötoimille vaihtoehtoja. Yhdistysten mukaan Raaseporin kaupunki vetää suunnitelluilla säästöillä maton asukkaidensa jalkojen alta, ja lapset ja nuoret maksavat leikkausten hinnan.

Kulttuurialan toimijat ilmoittavat ymmärtävänsä säästötarpeen ja myös sen, että jotkut leikkaukset ovat väistämättömiä, mutta nyt olisi kuitenkin tärkeää löytää säästökohteita, jotka eivät vaikuttaisi yhteiskuntaan sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin niin rajusti, ja joiden vaikutukset eivät kohdistuisi niin suureen joukkoon ihmisiä. Yhdistykset toivovat myös huolellisuutta ja vaikutusten pidemmän aikavälin arviointia selvityksiä tehtäessä.

Vetoomus lähetettiin tiistaina Raaseporin kaupunginhallitukselle sekä asianomaisten lautakuntien päättäjille. Sivistyslautakunta on koolla tänään, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta huomenna.

Lautakunnissa miljoonan euron leikkauspaketti

Sivistyslautakunnan ehdotetaan hyväksyvän säästötoimenpiteet, jotka vähentäisivät käyttömenoja syksyllä 2026 noin 392 000 eurolla ja vuonna 2027 vaikutus olisi jo 785 000 euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan listalla on esitys, jolla käyttömenot vähenisivät 656 000 euroa syksyllä 2026. Vuonna 2027 säästö olisi hieman yli 700 000 euroa.

Sivistystoimen mukaan sille asetettuihin säästötavoitteisiin ei päästä ilman henkilöstökulujen vähentämistä. Tämä puolestaan edellyttää yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä ennen tarkempien selvitysten aloittamista.

Lautakunnalle esitetään maksuttoman koulukuljetuksen kilometrirajan korottamista viiteen kilometriin kaikille esiopetus- ja peruskouluikäisille lapsille sekä yksityisen hoidon kuntalisän lopettamista syksyllä 2026. Esitys sisältää myös mm. opetustuntien vähentämistä perusopetuksessa. Raaseporissa ei voisi esimerkiksi enää opiskella A2-kieltä eli englantia syksystä 2026 alkaen. Koulujen tuntikehystä karsimalla säästettäisiin noin 185 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ehdotetaan päättävän Mustion, Tenholan ja Bromarvin sivukirjastojen sulkemisesta vuoden 2026 alusta alkaen. Lakkautuslistalla on myös nuorisotalotoiminta Mustiolla, Pohjassa ja Tenholassa, sekä Karjaan ja Tammisaaren nuorisotalojen aukioloaikojen lyhentäminen.

Ehdotuksessa on myös Länsi-Uudenmaan museon kansliapalvelujen sijoittaminen kaupungin omiin tiloihin ja määrärahan vähentäminen, nuorten kesätyöseteleistä ja nuorisotyön yhdistystuesta luopuminen, Pohjan ja Karjaan senioreiden kuntosalien sulkeminen ja liikuntatoiminnan yhdistystuen lopettaminen. Lakkautusuhan alla ovat myös Harrastamisen Suomen malli -kerhot.

Lisäksi ehdotetaan, että kulttuurikasvatussuunnitelmaa ei toteuteta enää vuoden 2026 alusta lukien ja tuki Tammisaaren kesäkonserteille lopetetaan. Lakkautuslistalla ovat myös avustussopimukset Gardberg Centerin, kulttuuritalo Karelian, Åbo Svenska Teaternin kiertuetoiminnan ja VNUR:n Tryckeriteaternin kanssa. Kulttuuriavustuksia ei jaettaisi enää ensi vuonna ja kansalaisopisto joutuisi sopeuttamaan opetustuntiensa määrän valtionosuuden mukaan.

”Leikkaukset johtaisivat kustannusten nousuun”

Yhdistykset muistuttavat olevansa kunnille ratkaisevan tärkeitä, sillä ne luovat sosiaalista yhteisöllisyyttä, edistävät kansanterveyttä ja tarjoavat kaikille mahdollisuuksia merkitykselliseen ja mielekkääseen vapaa-aikaan. Lisäksi ne toimivat kunnan tärkeinä yhteistyökumppaneina.

”Toteutuessaan kaupungin kulttuuri- ja yhteisöelämään, kirjastoihin ja nuorisotoimintaan suunnittelemat leikkaukset johtaisivat yhteiskunnan kustannusten nousuun, asukkaiden välisen yhteenkuuluvuuden rapautumiseen, huomattavan monien yksilöiden arkielämän tuen katoamiseen ja kolmannen sektorin organisaatioiden mahdollisuuksien heikkenemiseen osallistua vahvan, rikkaan ja resilientin yhteiskunnan rakentamiseen”, yhdistysten kirjelmässä todetaan.

Vetoomuksessa lasten ja nuorten oikeuteen turvallisen ja merkityksellisen vapaa-ajan puolesta ovat mukana Västnyländska Ungdomsringen 37 nuoriso-, paikallis- ja kulttuuriyhdistyksen kanssa, Luckan Raseborg, Västnyländska kultursamfundet, Kulttuuritalo Karelia, Hurja Piruetti, Nylands Kammarkonserter, Raaseporin sateenkaari, Raaseporin suomenkielinen kulttuuriyhdistys, Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs, Ramsholmens kulturförening, Raseborgs Kulturförening, Gardberg Center / paikallisarkisto Aresti, ohjelmatoimisto Scendraget, Fiskarsin museo ja Pohjan paikallishistoriallinen arkisto, Fiskarsin-Karjaan elokuva- ja kulttuuriseura, Ekenässällskapet, Villa Kolkkis Vänner ja SE Kannatus ry.