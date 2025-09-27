Hit enter to search or ESC to close

Kaupunginhallitus alkaa selvittää luottamuspulaa, Fjäder syyttää poliittisesta ajojahdista

Hanko 27.9.2025
Sture Fjäder pyysi vastikään eroa kaupunginhallituksesta ja perui pyyntönsä heti tiistaina, kun kaupunginhallitus oli päättänyt viedä asian kaupunginvaltuustoon. Nyt Hangossa ryhdytään selvittämään mahdollista epäluottamusta.

Hangon kuntapolitiikassa kuohuu. Kaupunginhallitus alkaa selvittää mahdollista epäluottamusta kaupunginhallituksen jäsentä Sture Fjäderiä (kok) kohtaan tämän toiminnasta luottamushenkilönä. Kaupunginhallitus aikoo pyytää maanantaina häneltä selityksen kahdeksaan kohtaan, jotka koskevat asianomaisen toimintaa luottamushenkilönä.

Fjäderin mukaan meneillään on poliittinen ajojahti, jonka pyrkimyksenä on päästä hänestä eroon.

-Haluan katsoa tämän loppuun saakka ja sen vuoksi vedin myös pois eropyyntöni kaupunginhallituksesta, hän sanoo.

