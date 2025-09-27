Kaupunginhallitus alkaa selvittää luottamuspulaa, Fjäder syyttää poliittisesta ajojahdista

Hangon kuntapolitiikassa kuohuu. Kaupunginhallitus alkaa selvittää mahdollista epäluottamusta kaupunginhallituksen jäsentä Sture Fjäderiä (kok) kohtaan tämän toiminnasta luottamushenkilönä. Kaupunginhallitus aikoo pyytää maanantaina häneltä selityksen kahdeksaan kohtaan, jotka koskevat asianomaisen toimintaa luottamushenkilönä.
Fjäderin mukaan meneillään on poliittinen ajojahti, jonka pyrkimyksenä on päästä hänestä eroon.
-Haluan katsoa tämän loppuun saakka ja sen vuoksi vedin myös pois eropyyntöni kaupunginhallituksesta, hän sanoo.Lue lisää näköislehdestä