Ylin päättävä elin vai epävirallinen keskustelukerho – Hangon valtuustossa erikoinen loppunäytös

Arkistokuva

Hangossa ylintä päätösvaltaa käyttävän kaupunginvaltuuston kokous päättyi tiistaina melkoisen ainutlaatuiseen loppunäytökseen, joka muistutti jo enemmänkin epävirallista keskustelukerhoa.

Valtuuston tuore puheenjohtaja Sami Laine (sd) totesi, kun uudet aloitteet oli päätetty lähettää valmisteltavaksi, että enempiä kokousasioita ei enää ollut. Esityslistankin asiat oli pureksittu tässä vaiheessa loppuun.

Yhden miehen valtuustoryhmää nykyään edustava entinen kokoomusvaltuutettu Ville Ekroos pyysi vielä puheenvuoron, jonka puheenjohtaja myönsi.

”Piti olla tällainen loppukevennys”

Ekroos ilmoitti haluavansa puhua loppukommentin kokoukseen, jossa aloitteet olivat vahvasti esillä.

-Aloitteet ovat mahtava työkalu osoittaa, miten päättäjä voi vaikuttaa konkreettisesti asioihin ja edistää niitä. Toivottavasti tämä innostaa myös muita kuntalaisia tekemään niitä. Mutta on tosi irvokasta käyttää niitä oman politiikan tekemiseen, se tuhoaa aloitteiden tarkoituksen ja on väärä instrumentti viestin tuomiseen, Ekroos puhui ja totesi vielä, että ”tämän piti olla tällainen loppukevennys”.

Veteraanipoliitikko Sture Söderholm (r) reagoi vahvasti.

-Ei ollut esityslistalla ollenkaan tällainen juttu. Meidän pitää noudattaa täällä kokouskäytäntöä, hän vaati. Kuntalaissa todetaan muun muassa, että luottamushenkilön tulee toimia tehtävässään arvokkaasti ja luottamustehtävän edellyttämällä tavalla.

Vielä uuteen puheenvuoropyyntöön ennen kokouksen päättämistä puheenjohtaja ilmoitti suhtautuvansa myönteisesti, jos puheenvuoro on erittäin lyhyt. Ääneen päässyt Sture Fjäder (kok) ilmoitti olevansa Söderholmin kanssa samaa mieltä kokouskäytännön noudattamisesta, ja totesi, että tämä ei ole moite puheenjohtajalle.

-Ei kuulu tänne, että ryhdymme kaikki puhumaan siitä, miltä tuntuu. Ja vielä se, että valtuustoaloite on kunnanvaltuutetun tärkein juttu. Toivon että tällaista ei tule enää seuraavassa kokouksessa, hän sanoi puheenjohtajan jo muistuttaessa puheenvuoron pitämisestä lyhyenä.

-Ajattelin että täällä tulee vielä uusi aloite, joka ei ollut tiedossani, joten annoin puheenvuoron vielä kokouksen loppuun, Laine puolusti menettelyään.

Kokouksessa oli hyväksytty vastaus entisen kaupunginvaltuutetun Rolf Nyströmin aloitteeseen maksuttomasta punkkirokotteesta hankolaisille sekä vastaukset Fjäderin elokuussa jättämiin aloitteisiin kaupungin kiinteistökannan pienentämisestä ja lainakannan vähentämisestä.

Valmisteluun lähetettiin viisi uutta valtuustoaloitetta. Nina Lohvansuu-Hirvonen (sd) esittää psykiatrisen sairaanhoitajan toimen perustamista Hangon kouluihin ja Iina Hedback (vihr) hankesuunnittelijan palkkaamista rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Fjäderiltä uusia aloitteita tuli kolmin kappalein. Ne koskevat viranhaltijan osoittamista EU-määrärahojen hakemista varten, järjestö-, liitto- ja yhdistysjäsenyyksien kartoittamista sekä selvitystä kaupungin henkilöstörakenteesta.

Fjäder anoi vapautusta ja perui heti

Vain tuntia ennen valtuuston kokousta koolla ollut kaupunginhallitus ehdotti, että Fjäderille myönnetään vapautus kaupunginhallituksen jäsenyydestä tämän omasta pyynnöstä. Lisäksi ehdotettiin, että valtuusto valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen toimikauden loppuun.

-Tietooni on saatettu, että anomus on vedetty pois ja täten pykälä on rauennut, eikä sitä voida käsitellä, puheenjohtaja Laine kertoi päättäjäkollegoilleen esityslistan ulkopuolisen asian kohtalosta. Fjäder viestitti keskiviikkona, ettei kommentoi mitään, joka liittyy kaupunginhallituksen jäsenyyteen. Hän oli anonut vapautusta kaupunginhallituksesta 18. syyskuuta.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiistaisen kokouksen aluksi tiedoksi valtuutettu Ekroosin eroamisen kokoomuksesta ja Eteenpäin-nimisen valtuustoryhmän perustamisen. Kokoomus jatkaa kahdella kaupunginvaltuutetulla. Ekroos erosi Hangon kokoomuksesta jo elokuun alkupuolella. Syyksi hän ilmoitti sen, että ryhmän sisäiset kemiat eivät enää kohdanneet, ja hyvä yhteishenki katosi.

Etelä-Uusimaan tulevan sunnuntain digilehdessä 28. syyskuuta uutisoidaan enemmän Hangon kaupunginvaltuuston kokouksesta.