Raaseporin päättäjät tavattavissa Karjaan torilla

Raaseporin valtuutetut ovat kansalaisten tavattavissa Karjaan kävelykadulla lauantaina aamupäivällä. Tällä kerralla kadulle ei pystytetä puoluetelttoja, kuten kevään kuntavaalikampanjoinnissa tehtiin, vaan koolla ollaan yhteisessä rintamassa.

Raaseporin kaupunginvaltuustolla on huomenna lauantaina strategiapäivä Karjaalla. Päivän aluksi luottamushenkilöt kokoontuvat Karjaan torille tapaamaan asukkaita. Tällä kerralla kansaa tavataan yhdessä, eikä puolueittain erikseen, kuten vaalikampanjoiden aikana.

-Puolueiden toreille pystyttämät teltat on tärkeä perinne, joka tuo esiin politiikan vaihtoehtoja. Nyt yritämme kuitenkin täydentää sitä jollakin uudella ja kokoonnumme yli puoluerajojen yhteen Raasepori-telttaan. Edustamme ennen kaikkea kaupungin luottamuselimiä yhdessä. Tällä tavalla haluamme osoittaa ja edistää yhteistyön henkeä näinä vaativina aikoina, valtuuston puheenjohtaja Johan Kvarnström (sd) sanoo.

Kaupungissa on useita ajankohtaisia kysymyksiä talouden haasteista tulevaisuuden palveluverkkoon, jotka herättävät keskustelua.

-Yhteistyön ja osallisuuden kautta saavutamme parhaat tulokset . Hyviä päätöksiä tehdään faktoihin perustuen sekä hyvän yhteistyön ja rehellisen ja avoimen keskustelun kautta. Siksi on hienoa, että asukkaat, luottamushenkilöt ja muut toimijat voivat tavata toisiaan lauantaina ja vaihtaa ajatuksia ja ideoita, valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Anita Westerholm (r) viestittää.

Luottamushenkilöt ovat tavattavissa Karjaan torilla lauantaina 20. syyskuuta kello 10-11.30. Iltapäivällä valtuutetut paneutuvat strategiatyöhön.

-Kaupungin strategia perustuu osittain lakisääteisiin tehtäviimme, mutta myös visioon siitä, mihin suuntaan Raaseporin tulisi kulkea ja olla elinvoimainen. Siihen työhön tarvitaan kaikkien sitoutumista. Sen jälkeen me poliitikot ja viranhaltijat huolehdimme siitä, että ohjaamme laivaa oikeaan suuntaan, valtuuston toinen varapuheenjohtaja Isak Vilander (kok) kiteyttää.