Törkeä kotirauhan rikkominen ja vahingonteko tutkinnassa

Poliisi epäilee noin 25-vuotiasta raaseporilaista miestä erotilanteessa tapahtuneista rikoksista Tammisaaressa. Tapausta tutkitaan muun muassa nimikkeillä törkeä kotirauhan rikkominen ja vahingonteko.

-Tietojemme mukaan täysi-ikäinen mies oli ollut keskiviikkoiltana niin ikään täysi-ikäisen naisen asunnolla, kun nainen oli kertonut halustaan erota. Sen jälkeen miehen epäillään alkaneen käyttäytyä aggressiivisesti ja hajottamaan naisen omaisuutta. Asunnossa rikottiin muun muassa huonekaluja, ovia ja avaimia. Paikalla olivat myös naisen lapsi ja lemmikit, rikoskomisario Mats Sjöholm tiedotti.

Poliisi epäilee, että mies oli myös hetkellisesti estänyt naista poistumasta kodistaan. Lopulta nainen lapsineen ja lemmikkeineen pääsi kuitenkin poistumaan asunnosta ja turvaan läheisensä luokse. Rikoksista epäilty oli ehtinyt poistua paikalta ennen poliisin saapumista tehtävään asunnolle.