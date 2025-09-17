”Nykyiselle sijainnille ja tavalle järjestää lukiokoulutusta löytyy useita eri vaihtoehtoja. Kaikki vaihtoehdot ovat taloudellisesti kannattavampia kuin nykyinen järjestämistapa”, todetaan konsulttiyritys FCG:n (Finnish Consulting Group) Raaseporin kaupungille laatiman lukioselvityksen loppuraportissa.
Konsultti esittää raportissaan kuusi erilaista ratkaisuvaihtoehtoa lukiokoulutuksen järjestämiselle. Mahdollisia tulevia kaupungin vuokranantajia voivat olla tässä Novia, Axxell tai Trikar.
Raportti esittää kuusi uutta vaihtoehtoa Raaseporin lukioille
