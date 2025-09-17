Raportti esittää kuusi uutta vaihtoehtoa Raaseporin lukioille

”Nykyiselle sijainnille ja tavalle järjestää lukiokoulutusta löytyy useita eri vaihtoehtoja. Kaikki vaihtoehdot ovat taloudellisesti kannattavampia kuin nykyinen järjestämistapa”, todetaan konsulttiyritys FCG:n (Finnish Consulting Group) Raaseporin kaupungille laatiman lukioselvityksen loppuraportissa.

Konsultti esittää raportissaan kuusi erilaista ratkaisuvaihtoehtoa lukiokoulutuksen järjestämiselle. Mahdollisia tulevia kaupungin vuokranantajia voivat olla tässä Novia, Axxell tai Trikar.

