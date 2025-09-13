Uuden ulkoilureitin määräraha ei riitä, osallistuvan budjetoinnin hanke jäihin

Etelä-Uusimaan viikonlopun digilehdessä uutisoidaan Karjaan Maasillan sillan ja kirkon välisen uuden ulkoilureitin rakentamista varten laaditusta puistosuunnitelmasta. Ulkoilureitteihin on varattu kaupungin vuoden 2025 talousarviossa 200 000 euroa. Karjaan reittiin siitä liikenee 160 000 euroa, joka ei tule kuitenkaan riittämään hankkeen valmiiksi saattamiseen. Työt on tarkoitus aloittaa siitä huolimatta vielä tänä syksynä.

Elinkeinoelämän lautakunta päätti puolestaan palauttaa valmisteluun kaupunkilaisten äänestämän osallistuvan budjetoinnin hankkeen lasten liikennepuiston rakentamiseksi Karjaalle. Hankkeeseen on varattu 100 000 euroa, mutta hintalappu on 185 000 euroa. Nyt etsitään keinoja toteuttaa hanke halvemmalla ja mahdollisesti myös ulkopuolisella rahoituksella.

Lehdessä uutisoidaan myös muun muassa Jyrki Kataisen vierailusta Inkoossa sekä Tammisaaren perinteisistä syysmarkkinoista ja tivolihuvituksista tulevalla viikolla.

Lue lisää näköislehdestä