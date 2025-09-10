Varusmiehet törmäsivät veneellä siltaan

Uudenmaan prikaatin kalustoon kuuluva nopea alumiinirakenteinen miehistönkuljetusvene eli nk. G-vene törmäsi sillan rakenteeseen matkalla Dragsvikista Syndaleniin tiistaina. Veneessä oli neljä varusmiestä.
Onnettomuus sattui, kun vene törmäsi sillan alituksen yhteydessä sen rakenteeseen. Kuljettaja oli varusmies, jolla on veneenkuljettajankirja, ja lupa ajaa Syndalenin ja Dragsvikin välillä, Uudenmaan prikaati tiedotti verkkosivuillaan eilen iltapäivällä.
Varusmiehet jatkoivat matkaansa törmäyksen jälkeen Syndalenin harjoitusalueelle. Osuminen sillan rakenteisiin aiheutti veneeseen lommoja ja naarmuja, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Joukko-osasto selvittää tapahtunutta.