EIF antoi potkut valmentajalleen

Christian Sund on vapautettu tehtävistään EIF:n peräsimessä. (Kuva: Patric Westerlund)

Ekenäs Idrottsförening Ab -yhtiön hallitus on antanut potkut edustusjoukkueen valmentaja Christian Sundille. Seura tiedotti asiasta maanantaina puolilta päivin ja kertoi päätöksen syntyneen yhteisymmärryksessä valmentajan kanssa.

”Hallitus totesi miesten joukkueen tarvitsevan uuden alun jäljellä olevalle kaudelle ja päätti sen vuoksi vapauttaa Christian Sundin päävalmentajan tehtävästä”, seura tiedottaa ja kiittää tätä tehdystä työstä. EIF hävisi perjantaisen Ykkösliigan vierasottelunsa TPS:lle maalein 4-0 ja on pudonnut sarjassa kuudenneksi.

Seuran hallituksen mukaan joukkueella on kuitenkin vielä hyvät mahdollisuudet päättää kausi urheilullisesti menestyksekkäällä tavalla ja tarjota yleisölle tasokasta jalkapalloviihdettä. Valmennuksesta tulevat vastaamaan loppukauden ajan joukkueen muut valmentajat.