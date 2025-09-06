Kvarnström arvostelee hallituksen talousarviota ja narratiivia velkaantumisesta

Raaseporilainen kansanedustaja Johan Kvarnström (sd) kritisoi hallituksen talousarvioesitystä, vaikka pitääkin positiivisena sitä, että useat valtiovarainministerin ehdotukset hylättiin.
Oppositio toisensa jälkeen arvostelee säännönmukaisesti kulloistakin hallitusta sen toimista. Nykyiset hallituspuolueet viittaavat usein edellisten hallitusten jättämään velkarasitukseen. Kvarnströmin mielestä on kummallista, että edellisen hallituskauden panostuksia kuvataan velaksi elämiseksi, mutta esimerkiksi veronalennuksista ei käytetä samaa termiä.
-Mielestäni tuo on oikeistopuolueiden narratiivi, joka ei kestä lähempää tarkastelua.