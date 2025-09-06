Joddbölen alueellisesta tapaamisesta yhteislausunto kuntajohtajilta

Alueelliseen tapaamiseen Joddbölessä osallistuivat muiden muassa Anders Walls (vas.) Raaseporista, Simon Store Hangosta, Inka Tikkanen Siuntiosta, Robert Nyman Inkoosta, Martin Valtonen Kirkkonummelta ja Jan Tallqvist Lohjalta. (Kuva: Inkoon kunta)

Hangon, Raaseporin, Inkoon, Lohjan, Siuntion ja Kirkkonummen virkajohtoa ja luottamushenkilöitä on käynyt tutustumassa Blastr Green Steelin ja Fortumin suunnitelmiin Joddbölen alueen teollisesta kehityksestä.

Alueellinen tapaaminen poiki myös yhteislausunnon alueen kuntajohtajilta. Länsi-Uudellamaalla todetaan olevan ainutlaatuinen asema kestävän teollisuuden ja energiaratkaisujen kehittämisessä.

”Länsi-Uudenmaan kunnilla on yhteisiä mahdollisuuksia ja haasteita. Tiivis alueellinen yhteistyö on edellytys sille, että resursseja käytetään tehokkaasti ja että voidaan luoda pitkäjänteisiä ratkaisuja, jotka hyödyttävät koko aluetta”, lausunnossa linjataan.

