Elinvoimasta ja yrittäjyyden voimasta Hangossa

Hangon kaupunki ja Hangon yrittäjäyhdistys kutsuvat yrittäjät ja päättäjät yrittäjän päivän viettoon perjantaina 5. syyskuuta kaupungintalon juhlasaliin. Ohjelmassa on ajankohtaisia puheenvuoroja alueen elinvoimasta ja tulevaisuudesta, yrittäjyydestä ja yhteisön voimasta kello 13 alkaen.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sami Laine ja Hangon Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jani Jansson lausuvat tervetuliaissanat. Tilaisuudessa kuullaan myös uuden kaupunginjohtajan Simon Storen tervehdys ja Digiboost-projektin terveiset Edvard Lindforsilta.

Uudenmaan Ely-keskuksen asiantuntijat Annmarie Kuurto ja Markku Visti kertovat, miten Länsi-Uudellemaalle rakennetaan elinvoimaa ja yrityskummeista yrittäjän tukena puhuu Suomen Yrityskummit ry:n hallituksen jäsen Vesa Sorasahi.

Nuori sarjayrittäjä ja tutkija Ronny Eriksson nostaa esiin yhteisön voiman tulevaisuuden suurimpana kilpailuetuna otsikolla Yrittäjyyden eteläkärjessä – yhdessä kohti uusia kasvutarinoita. Tilaisuudessa jaetaan myös Visit Hangon myöntämä vastuullisuuspalkinto. Iltapäivän päätteeksi on kahvitarjoilu ja verkostoitumista.