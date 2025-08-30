Asiaa merestä, turvallisuudesta ja ympäristövahinkoihin varautumisesta

Itämeren ainutlaatuinen luonto ja sen tulevaisuus nostettiin keskiöön Itämeripäivän monissa tapahtumissa ja ohjelmissa Hangossa torstaina. Ajankohtaista aihetarjontaa edusti keskustelu alkuvuonna sattuneesta ympäristövahingosta.

-Hangossa ollaan varauduttu vastaavaan nyt erittäin paljon paremmin, mutta toivottavasti sellaiseen ei tarvitse ryhtyä ihan heti uudelleen, kaupunginjohtaja Petra Ståhl kiteytti.

