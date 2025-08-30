Hit enter to search or ESC to close

Asiaa merestä, turvallisuudesta ja ympäristövahinkoihin varautumisesta

Hanko 30.8.2025

Itämeren ainutlaatuinen luonto ja sen tulevaisuus nostettiin keskiöön Itämeripäivän monissa tapahtumissa ja ohjelmissa Hangossa torstaina. Ajankohtaista aihetarjontaa edusti keskustelu alkuvuonna sattuneesta ympäristövahingosta.
-Hangossa ollaan varauduttu vastaavaan nyt erittäin paljon paremmin, mutta toivottavasti sellaiseen ei tarvitse ryhtyä ihan heti uudelleen, kaupunginjohtaja Petra Ståhl kiteytti.

