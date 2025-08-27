Gammals valittiin vesilaitoksen johtajaksi

(Arkistokuva)

Hangon kaupunginvaltuusto on valinnut kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti Jennifer Gammalsin Hangon vesiliikelaitoksen uudeksi johtajaksi. Gammals työskentelee tätä nykyä Raaseporin kaupungin kehityspäällikkönä. Päätös uuden johtajan valinnasta syntyi yhden palautusäänestyksen jälkeen vajaassa puolessa tunnissa. Valtuusto palautti asian kesäkuussa valmisteluun, mutta nyt päätös saatiin tehtyä ilman sitä. Pykälässä käytettiin kymmenkunta puheenvuoroa, joissa käsiteltiin lähinnä kaupungin menettelytapoja tapauksissa, joissa valitaan henkilöitä johtajavirkoihin. Hangon kaupunginvaltuuston kokouksesta julkaistaan laajempi uutinen Etelä-Uusimaan digilehdessä sunnuntaina 31. elokuuta.