Pitkäkadulla paloi aamuyöllä

Hangon ratapihalla Pitkäkadulla paloi keskiviikon ja torstain välisenä yönä vanha varastorakennus. Hätäkeskus sai ilmoituksen tulipalosta aamuyöllä hieman ennen kello kolmea.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari tiedotti aamulla viiden jälkeen palon olevan sammutettu. Henkilövahingoilta vältyttiin ja palopaikan jälkivartiointia kerrostaloalueen vieressä jatkettiin pari tuntia. Poliisi selvittää palon syttymissyytä.

Keskisuureen rakennuspalotehtävään hälytettiin aluksi kahdeksan sammutusyksikköä. Noin tunti myöhemmin vahvuus oli nostettu kahteentoista yksikköön.

Auto syttyi tuleen

Inkoossa Barösundintiellä sattui tiistai-iltana kello seitsemän aikoihin liikenneonnettomuus, jolla olisi saattanut olla vakavatkin seuraukset. Keskisuureen liikenneonnettomuustehtävään hälytettiin viisi pelastusyksikköä.

Onnettomuus sattui, kun henkilöauton kuljettaja oli väistänyt tielle tullutta hirveä. Tämän seurauksena auto törmäsi kallioseinämään ja syttyi tuleen. Kuljettaja pääsi omin avuin ulos autosta eikä loukkaantunut törmäyksessä, tulipalon sammuttaneen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tiedotti.