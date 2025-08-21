Grönholm janoaa voittoa kotikisasta

Niclas Grönholm on MM-sarjan kokonaistilanteessa toisena ja ruotsalainen tiimikaveri Klara Andersson seitsemäntenä. Grönholm hamuaa voittoa KymiRingin radalta. (Kuva: @world)

Rallicrossin MM-sarja palaa viiden vuoden tauon jälkeen Suomeen, kun KymiRingin radalla rymistellään viikonloppuna kauden neljäs osakilpailu.

Niclas Grönholm ajoi edellisen Suomessa pidetyn MM-mittelön voittoon Kouvolassa ja inkoolaiskuljettaja tähtää myös Iitissä korkeimmalle korokkeelle. Kokonaistilanteessa toisena oleva Grönholm hengittää seitsemän pisteen päässä Johan Kristofferssonin niskaan.

-Tavoite on lyödä Johan, koska se on ainoa mahdollisuutemme kaventaa eroa. Tässä on kolme osakilpailua aikaa kiriä häntä kiinni ja se työ käynnistyy KymiRingissä. Olisi todella tärkeää yltää finaalin voittoon, Niclas toteaa.

Grönholmia ajattava CE Dealer Team on tuomassa paikan päälle 400 vierasta.

-Tiimillemme tämä on kauden suurin kilpailu. Vieraat ja kaikki tutut ovat paikalla, joten kannustusta tulee olemaan paljon, Niclas intoilee.

Sen sijaan autoista tulee olemaan MM-sarjan pääluokassa pulaa, sillä lähtöviivalle on liukumassa vain viisi menopeliä. Kolmesti tiimien tittelin vienyt Hansen Motorsport vetäytyi kisaviikonlopusta talousvaikeuksien vuoksi, eivätkä ruotsalaisveljekset Timmy ja Kevin Hansen ole mukana. MM-kuljettajat ajavat Iitissä ensimmäistä kertaa aika-ajoeriä yhdessä EM-sarjan autojen kanssa.

-Hauska nähdä, miten systeemi toimii. EM-sarjan autot ovat tehokkaita ja hieman kevyempiä kuin meidän sähköautomme. Mielenkiintoa lisää tietenkin se, että kyseessä on kaikille uusi rata, Grönholm viestittää.

KymiRingin rallicrossrataa on parannettu kesän aikana merkittävästi.

-Siellä on tehty iso työ, jotta rata on saatu FIA-luokituksen mukaiseksi ja kestäväksi. Sora-alueiden pohjat on rakennettu uusiksi ja hiekka on sidottu samoilla menetelmillä kuin muuallakin Euroopassa. Uskon, että rata kestää MM-osakilpailun rasitukset hyvin, Niclas ounastelee.

Uutista muokattu 21.8. kello 12.22: Hansen Motorsport pystyy sittenkin osallistumaan KymiRingin osakilpailuun CE Dealer Teamin tuella. Timmy ja Kevin Hansen täydentävät kisassa seitsemän auton kattauksen.