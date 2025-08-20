Novia aloittaa muutosneuvottelut, ammattikorkeakoulun hallitus haluaa koulutukset Turkuun

Ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu Novia aikoo lopettaa kaikki amk-tutkintoon johtavat koulutukset Raaseporissa. Novian hallitus (Styrelsen för Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Ab / Yrkeshögskolan Novia) päätti tiistaina aloittaa sen vuoksi yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut työntekijöiden kanssa.

Suunnitelman mukaan opiskelijoiden ottaminen Raaseporin yksikköön loppuu syksyllä 2026 ja koulutukset siirtyvät Turkuun. Muutosneuvottelut koskevat kaikkia Raaseporissa nykyään annettavia koulutuksia, eli agrologien, metsätalousinsinöörien, rakennusmestarien ja -insinöörien koulutuslinjoja. Mukana ovat myös englanninkieliset koulutukset.

Novian tiedotteen mukaan suunnitellut muutokset eivät koske Raaseporissa ulkoistettuja monimuotokoulutuksia, kuten sairaanhoitajakoulutusta, eikä jatkokoulutuskursseja.

Riittämätön vetovoima

Novian mukaan se, että koulutuksen siirtämistä harkitaan, johtuu Raaseporin tutkintokoulutusten riittämättömästä vetovoimasta. Hallituksen päätöstiedotteessa todetaan Novian olevan Suomen ainoa taho, joka järjestää agrologi- ja metsätalousinsinöörikoulutusta ruotsiksi ja niiden siirron Turkuun uudelle kampukselle Åbo akademin viereen katsotaan parhaiten turvaavan koulutuksen resurssit, sen kehittämisen ja tulevaisuuden.

Kaj Suomela on tehnyt Novian hallituksen toimeksiannosta selvityksen, jossa suositellaan edellä mainittujen koulutusten siirtämistä Raaseporista ensisijaisesti Helsinkiin. Siirto Turkuun mainitaan siinä toisena vaihtoehtona.

-Hallitus priorisoi Turku-vaihtoehdon kokonaisarviointinsa perusteella. Suomelan raportin lisäksi tässä huomioidaan erityisesti opiskelun sosiaaliset näkökulmat, sisäinen synergia, olemassa olevat tukipalvelut, ulkoiset yhteistyömahdollisuudet ja talous, hallituksen puheenjohtaja Johan Aura toteaa tiedotteessa.

Vielä vuoteen 2030 asti

Muutosneuvotteluissa ei pyritä Novian mukaan henkilöstömäärän vähentämiseen, mutta mikäli koulutukset siirtyvät Raaseporista muualle, se voi vaikuttaa työntekijöiden työsuhteisiin.

Novian toimitusjohtaja Örjan Anderssonin mukaan muutosneuvottelujen tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka huomioivat mahdollisimman hyvin henkilöstön yksilölliset tilanteet koulutustoiminnan mahdollisessa siirrossa.

-Meillä on hyvin pätevä henkilöstö, jonka haluamme mieluusti säilyttää paikkakunnasta riippumatta, Novian rehtori ja toimitusjohtaja Andersson sanoo. Hän mainitsee myös, että muutos ei tule tapahtumaan yhdessä yössä.

-Ne opiskelijat, jotka opiskelevat nyt Raaseporissa ja ne, jotka aloittavat opinnot siellä tänä syksynä, voivat suorittaa opintonsa päätökseen Raaseporissa. Näin ollen tutkintokoulutus jatkuisi Raaseporissa vuoteen 2030 saakka, Andersson sanoo.

Vetoomukset kaupungeilta

Raaseporin ja Hangon kaupungit vetosivat vastikään Novian hallitukseen agrologikoulutuksen säilyttämiseksi Raaseporissa, kun suunnitelmat sen mahdollisesta siirrosta tulivat julki.

Lopputulos olikin vielä huonompi, kun nyt kaikki tutkintokoulutukset ovat siirtymässä Varsinais-Suomeen. Läntiseltä Uudeltamaalta voidaankin odottaa vielä lisää vetoomuksia ja aloitteita koulutustoiminnan säilyttämisen ja myös sen vetovoiman lisäämisen puolesta.

Noviassa on kaikkiaan noin 5 100 opiskelijaa, joista Turussa 1 600 ja Raaseporissa noin 340. Novian Raaseporin yksikkö työllisti viime vuonna nelisenkymmentä henkilöä ollen tällä mittarilla ammattikorkeakoulun pienin yksikkö. Novian uusi Turun kampus valmistuu syksyllä 2026.