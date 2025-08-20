Keron mitalihaaveet murenivat nilkkavammaan, Iina Ahola juoksi SM-hopeaa

Iina Ahola (163) pudotti 5 000 metrillä kyydistään kaikki muut paitsi Karoliina Ollin. Hankolaisen rakettimainen nousu kestävyysjuoksussa toi Eläintarhan kentältä SM-hopeaa.

Lotuksen lailla vauhtiaan yleisurheiluradalla kiihdyttänyt Iina Ahola laittoi pystyyn omat Eltsun ajot nuorten SM-kisoissa. IF Raseborgin kestävyysjuoksukomeetta syöksyi heti paukusta kärkeen 19-vuotiaiden 5 000 metrin kisassa ja piti pintansa lähes ruutulipulle asti.

Kaikki muut putosivat kyydistä, mutta aiemmin jo 1 500 metrin mestaruuden vienyt Karoliina Olli pysyi peesissä ja nykäisi 250 metriä ennen maalia voitokkaasti karkuun. Ahola teki työt ja Turun Urheiluliiton Olli korjasi kärkitaistossa hedelmät, mutta Hangon hopeanuoli hymyili silti iloisesti Helsingin Eläintarhan kentällä.

-Viivalla oli lyhyempien matkojen kiriherkempiä kilpailijoita, joten yritin hyvällä matkavauhdilla saada heitä väsyksiin. Kierrosajat noudattivat ennakkosuunnitelmaa ja juoksu kulki hyvin. En pystynyt vastaamaan Ollin kiriin, mutta olen hopeaan tyytyväinen. Ennätysaikaan en valitettavasti tänään pystynyt, Iina kertoi.

Kellotus 18.19,08 jäi reippaat 10 sekuntia heinäkuussa Ruotsissa syntyneestä ennätyksestä. Pallopeleistä pitkien matkojen puurtamiseen singahtanut Ahola yllätti viime kesänä polkaistuaan puskista 3 000 metrin pronssille 17-vuotiaiden sarjassa ja tahti on kuluvana kesänä vain kiihtynyt.

-Onhan tämä tosi hienoa, kehitys on ollut aika kovaa. Pronssin ja hopean jälkeen seuraava tavoite on varmaankin kulta. Päämatka on vielä hakusessa, mutta kyllä se tulee olemaan joku 3 000 metristä ylöspäin. Joulukuussa juoksen maratonin ja harjoittelu tähtää nyt sinne, Iina sanoi.

Hopeamitalia hän aikoi juhlia niin kuin juoksija vain voi.

Tekisi mieli lähteä oikein pitkälle lenkille.

Nilkka vieköön

Aholan kera taannoin nuorten PM-kisoissa kilpaillut Jens-Aarne Kero joutui pettymään viikonloppuna pahemman kerran. Tammisaarelainen loukkasi edellisenä lauantaina nilkkansa esteharjoituksissa eikä kyennyt osallistumaan 19-vuotiaiden 3 000 metrin estekisaan. Mestari Jani Tytärniemen kyytiin tuskin olisi ollut Eltsussa asiaa (9.34,29), mutta päälle 10 minuutin painuneet hopea- ja pronssiajat olivat Keron käden ulottuvilla. Hän on juossut parhaimmillaan 10.02,54.

-Ei voi puhua ilmaisesta mitalista, mutta mitali olisi tuosta kisasta ihan omalla perussuorituksella tullut. Kunto enteili aikaa 10 minuuttiin tai alle, Kero pureskeli.

Hän kokeili nilkan kestävyyttä seuraavana päivänä 5 000 metrin kisassa, mutta jätti leikin kesken.

-Ajattelin nilkan voivan kestää sileää matkaa, mutta se tuntui kierros kierrokselta vain pahemmalta. Kaudesta tuli harmittavan rikkonainen, mutta urheilu on välillä tällaista, kesäkuussa SFI-kisoissa vesiesteellä mukkelis makkelis mennyt Jemppa totesi.

Florian Fritzén (156) testasi rahkeitaan yleisurheiluradalla. Nuorten maajoukkuesuunnistaja sijoittui tonnivitosen juoksussa yhdeksänneksi ja 5 000 metrin juoksussa viidenneksi.

Florian Fritzén sijoittui 5 000 metrillä viidenneksi ajalla 16.25,16. Keron ja Juho Hyyryläisen keskeytettyä maaliin saapui vain viisi veikkoa.

-Ei meitä kovin monta jäänyt jäljelle. Jouduin juoksemaan pitkään yksinäni, eikä aika ollut ihan toivotunlainen, neljä sekuntia ennätyksestään jäänyt karjaalainen sanoi.

Nuorten maajoukkuesuunnistaja testasi rahkeitaan myös tonnivitosella ja oli yhdeksäs (4.19,08).

-Yleisurheilussa voin kehittää nopeuttani varsinkin sprinttisuunnistusta ajatellen. Tämän viikonlopun perusteella minulta vielä uupuu nopeutta aika lailla. Menen lokakuussa armeijaan, mutta sen jälkeen tarkoituksena on ottaa yleisurheilua vähän vahvemmin ohjelmaan, syksyn SM-suunnistuksissa mestaruusjahtiin paineleva Florian kertoi.

Axel Österlundin (161) liian kova alkuvauhti kostautui 5 000 metrillä. Tenholalainen oli SM-debyytissään kahdestoista.

IFR:n Axel Österlund oli 22-vuotiaiden 5 000 metrillä kahdestoista karvan päälle 17 minuutin noteerauksella. Tenholalaisen ennätys on lähes minuutin parempi.

-Alkuvauhtini saattoi olla liian kova ja se kostautui lopussa. Kausi lähti hyvin liikkeelle, mutta ei ole jatkunut ihan yhtä hyvissä merkeissä, SM-debyyttinsä tehnyt Österlund virkkoi.

Kiireestä kantapäähän

Mathilda Silfver mietti juoksuradalla syntyjä syviä oltuaan N19-sarjan lopputuloksissa kymmenes 400 metrillä. Kaksi vuotta sitten ennätyksensä 58,02 kellottanut tammisaarelaissprintteri jäi neljässä erässä käydyn loppukilpailun kuuman erän hännille ajalla 59,47.

-Jalat eivät pelanneet, se kävi sadan metrin jälkeen selväksi. Vähän annoin loppua kohden periksi, kun ei vain kulkenut. Töiden tekeminen ja pienet flunssan oireet olivat ehkä syöneet voimia. 400 metriä on sellainen matka, että tuntuu erityisen hyvältä silloin, kun se kulkee. Kun se ei kulje, niin vihaan koko matkaa. Nytkin mietin, miksi edes lähdin täällä siihen mukaan, Mathilda puhalteli.

Silfver voitti kaksi vuotta sitten ratakierroksella SM-pronssia.

-Olen sittemmin vähän polkenut paikallani. Minulla ei enää ole ollut IF Raseborgissa harjoitusseuraa samanikäisistä tytöistä ja se ehti jo hieman heikentää motivaatiota. Nyt kuitenkin tuntuu, että on edelleen paloa yleisurheiluun. Muutan syksyllä Helsinkiin opiskeluiden perässä, katsotaan mitä mahdollisuuksia siitä aukeaa, 200 metrillä sijalle 16 SM-kisoissa päätynyt Mathilda tuumi.

Simon Ekholm venytti pituudessa tuloksen 627 ja sijoittui kuudenneksi. Simonin kaksiottelun toinen laji oli 100 metriä, jonka alkuerissä hän spurttasi ajan 12,05.

Simon Ekholmilla piti Eläintarhan kentällä kiirettä, sillä hän osallistui M22-sarjassa päällekkäin sattuneisiin lajeihin. Ekholm hyppäsi ensin kaksi kierrosta pituutta, kävi sitten juoksemassa 100 metrin alkuerän ja palasi pituuspaikalle passelisti kolmannen hyppynsä kynnyksellä. Kymmenottelun SM-mitalisti ei ollut kaksiottelusta moksiskaan.

-Minulla on kokemusta eri lajeihin osallistumisesta kiireisellä aikataululla. Eipä tuossa tarvinnut muuta kuin vaihtaa välissä kengät. En ollut sataseen aikaan tyytyväinen ja satasen kisa vaikutti siihen, ettei pituustulos enää parantunut, Simon pohti.

Alle 12 sekunnin satasella janonnut Ekholm kellotti 12,05, kun taas pituuden paras leiskautus 627 syntyi jo avauskierroksella. Tilastojumbona pituuskisaan lähtenyt Ekholm noukki muutaman sijan ja oli kuudes.

-Sijoituksellisesti kaikki oli tässä kisassa kotiinpäin. Yksi yliastuttu hyppy olisi voinut olla pidempi kuin ulkorataennätykseni 635, Simon sanoi.

Hän kilpaili vasta kolmatta kertaa kuluvalla kaudella.

-Minulla on ollut loukkaantumisia ja olen keskittynyt enemmän palauttavaan harjoitteluun. En tiedä tuleeko kymmenottelu kuulumaan vielä ohjelmaani, sen harjoittelu on niin kuluttavaa, Vaasassa opiskeleva Simon pähkäili.

Heittoa ilmaan

Wictor Werner työnsi M19-sarjassa kuulaa lukemiin 12,90 ja jäi rannalle kolmelta jatkokierrokselta. Yhdeksänneksi sijoittunut tammisaarelaisjässikkä pukkasi kesäkuussa ennätyksensä 13,66.

Wictor Wernerin paras pukkaus kuulakisassa tuotti tuloksen 12,90.

-Edellisestä kuulakisasta on kaksi kuukautta aikaa ja olen harjoitellut sitä aika vähän. Voimaa kyllä on, mutta tekniikka ei oikein pelaa. En ole ihan tyytyväinen, mutta en pettynytkään. Kiekonheitto on alkanut kiinnostaa lajeista enemmän, koska se vain tuntuu hauskemmalta, Wictor kertoi.

Kiekkokoitoksessa hän sijoittui kahdeksanneksi tuloksella 41,85. Wernerin uran paras SM-sijoitus ulkoradalla on kuudes.

-Mitalisijat eivät ole olleet realistisia. En ole samalla tasolla kuin he, jotka käytännössä asuvat ringissä. Talviharjoitteluolosuhteet vähän rajoittavat tekemistä Raaseporissa, mutta olen kuitenkin pysynyt koko ajan motivoituneena. Suurimpia tekijöitä siihen ovat hyvä harjoitteluseura ja treeniporukan joukkuehenki, Wictor totesi.

Viikonlopun viimeisimpiin lajeihin kuuluneessa M22-sarjan keihäässä koettiin väen vähyyttä, kun keppiä nakkeli vain viisi kilpailijaa.

-Onhan se surullista ja pistää miettimään, missä ovat kaikki harrastajat. Omasta vuosikerrastani eli 2005 syntyneistä mukana ei ollut muita kuin minä, IFR:n Vilho Wuorenrinne ihmetteli.

51 metrin viivaa parhaimmillaan lähennellyt karjaalaisheittäjä sijoittui viidenneksi tuloksella 49,41. Mestari ja Tokion MM-kisoihinkin tyrkyllä oleva Eemil Porvari huiteli 30 metriä edellä.

-Pääsin juhannuksena armeijasta ja varusmiespalvelus ei varsinaisesti auttanut kehittymistä keihäänheitossa. Juoksun ja tuen pitämisen kanssa on ollut ongelmia. Kyllä nyt yli viidenkympin olisi pitänyt saada ja jatkossa tähtään kuuteenkymppiin. Olen muuttamassa Lappeenrantaan opiskelemaan, ihan siihen Kimpisen kentän viereen. Uskoisin, että siellä järjestyy harjoittelumahdollisuuksia, Vilho sanoi.

Vilho Wuorenrinne heitti parhaallaan noin 49,5 metriä ja sijoittui vähäväkisessä keihäskisassa viidenneksi.

Isoveli Lauri Wuorenrinne oli antamassa Eläintarhan kentällä Vilholle vinkkejä ja olisi itsekin mieluusti osallistunut viimeistä kertaa nuorten SM-otatuksiin. Toukokuussa kiskaistu kauden ensimmäinen heitto jäi kuitenkin kauden viimeiseksi kyynärpään rikkoutumiseen.

14- ja 15-vuotiaiden SM-kisat käytiin samana viikonloppuna Lempäälässä. Raaseporilaisista Ellen Wikman juoksi T14-sarjan 300 metrin aidoissa kuudenneksi ennätyksellään 48,40 ja Sebastian Nyberg hyppäsi P 14-sarjan pituudessa seitsemänneksi tuloksella 504.