Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue haluaa vahvistaa luottamusta ja parantaa palvelujaan

Hanko, Inkoo, Raasepori 16.8.2025

Hyvinvointialue päivittää strategiaansa uudelle valtuustokaudelle vuosille 2026-2029. Strategiaesityksen keskeisinä tavoitteina ovat asukkaiden luottamuksen vahvistaminen hyvinvointialueen palveluihin ja palvelujen rohkea uudistaminen.
Strategialuonnoksessa todetaan, että sote-palvelujen uudistus on vielä tekemättä. Hyvinvointialueet on muodostettu, mutta palvelujen reformi on vasta alussa. Seuraavaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulee muuttaa palvelujärjestelmänsä kokonaisvaltaisesti asiakaslähtöisemmäksi.

