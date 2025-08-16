Hyvinvointialue päivittää strategiaansa uudelle valtuustokaudelle vuosille 2026-2029. Strategiaesityksen keskeisinä tavoitteina ovat asukkaiden luottamuksen vahvistaminen hyvinvointialueen palveluihin ja palvelujen rohkea uudistaminen.
Strategialuonnoksessa todetaan, että sote-palvelujen uudistus on vielä tekemättä. Hyvinvointialueet on muodostettu, mutta palvelujen reformi on vasta alussa. Seuraavaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulee muuttaa palvelujärjestelmänsä kokonaisvaltaisesti asiakaslähtöisemmäksi.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue haluaa vahvistaa luottamusta ja parantaa palvelujaan
