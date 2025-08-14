Inkoossa etsittiin vesitasoa järvestä

Hätäkeskus hälytti viranomaiset ilmaliikenneonnettomuustehtävään Inkooseen torstaina puolilta päivin. Marsjön-järveltä etsittiin vesitasolentokonetta, jonka epäiltiin syöksyneen veteen. Koneen oli nähty lentävän epätavallisen matalalla järven pohjoispuolella lähellä Raaseporin ja Inkoon kuntarajaa.
Ilmoittaja oli havainnut koneesta poikkeavaa ääntä ja epäillyt sen pudonneen järveen. Tilanteen selvittämiseen osallistui pelastuslaitos, poliisi ja lentopelastuskeskus.
-Etsinnässä käytettiin miehittämätöntä ilma-aluskalustoa, mutta merkkejä pudonneesta koneesta ei havaittu. Poliisi tavoitti myöhemmin puhelimitse vesitason kokeneen pilotin, joka oli laskeutunut normaalisti järvelle, eikä ollut vaarassa, päivystävä palomestari Toni Nikander tiedottaa. Viranomaiset pääsivät poistumaan kohteesta Notanäsintien päässä alkuiltapäivästä.