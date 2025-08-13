Uusien työpaikkojen tarpeesta Länsi-Uudellamaalla ja kannanotto hankintalakiuudistukseen

Länsi-Uusimaa tarvitsee työpaikkoja ja tulevaisuudenuskoa

Elämme elokuuta ja kunnallisessa päätöksenteossa alkaa syyskausi. Nyt monissa kunnissa myös meidän seudullamme uudet päättäjät, jotka valittiin kevään kuntavaaleissa, aloittavat työnsä. Kuntien ja Suomen valtionkaan taloudellinen tilanne ei ole helppo. Moni kunta joutuu tekemään erilaisia sopeuttamisohjelmia. Demografia muuttuu, eli käytännössä lapsimäärä vähenee. Kuntien pääasiallinen vastuu on koulutuspalveluiden järjestäminen, joten lapsimäärän väheneminen vaikuttaa suoraan koulutukseen, halusimme sitä tai emme.

Meidän seudullamme on kaikki mahdollisuudet kasvuun. Siitä voi itse asiassa tulla yksi Suomen elinvoimaisimmista alueista, mikäli toimimme järkevästi yhteistyössä yli kuntarajojen tulevina vuosina.

Seudullamme on merkittävät syväsatamat Hangossa ja Inkoossa, sähköinfrastruktuuri on vahvaa, pääkaupunkiseutu on lähellä ja teollinen historia on vahva. Kotiseutumme on hyvä ja ennen kaikkea turvallinen paikka asua, elää ja kasvaa. Luonto, saaristo ja ympäristö ovat ainutlaatuisia, niitä voimme hyödyntää vahvemmin myös matkailun saralla.

Jotta voisimme saada eväitä mahdolliseen kasvuun, mutta myös lähipalveluiden ylläpitämiseen, tarvitsemme lisää työpaikkoja. Uusimaa kasvaa kovaa vauhtia, mutta pääkaupunkiseudun kasvuvirrat eivät yllä vielä meille. Osittain syy tähän on kaupungistuminen. Valtaosa ihmisistä haluaa asua lähellä keskustan palveluita, ja ovat valmiita tinkimään näin monesta muusta asiasta. Koronavuosina trendi hieman laantui, mutta vahvistui jälleen nopeasti pandemian jälkeen.

Mielestäni keskeinen resepti juuri Länsi-Uudellemaalle on se, että saamme seudulle lisää työpaikkoja ja yrityksiä. Työ on yksi tärkeimmistä syistä muuttaa muualle perhesyiden lisäksi. Siksi pidänkin tärkeänä, että seutumme kunnat laativat yhteiset rakenteet sille, miten seudullemme houkutellaan investointeja. On tärkeää, että meidät nähdään yhtenä kokonaisena seutuna. Jos investointi tulee Hankoon, hyötyvät siitä myös Raasepori ja Inkoo. Kuntina emme kilpaile keskenämme, vaan meidän pitää yhdessä pystyä näyttäytymään kilpailukykyisenä seutuna.

Siksi on tärkeää, että rakenteet ovat kunnossa. Se tarkoittaa, että seutumme viestii olevansa avoin investoinneille. Vihreä siirtymä, vetytalous, uusi teknologia ja myös puolustusteollisuus ovat aloja, jotka voivat tuoda meille työpaikkoja. Meidän pitää aktiivisesti edistää valtatie 25:n, kantatie 51:n ja myös rantaradan kehittämistä. Keskeiset infrastruktuurihankkeet ovat tärkeitä seudullemme ja olenkin iloinen, että maan hallitus panostaa jokaisen näiden kolmen infraväylän parantamiseen tällä hallituskaudella. Myös koulutuksesta on huolehdittava ja siksi Novian yksikön tulee säilyä Raaseporissa.

Tärkeintä on, että saamme yhteisen vision seudullemme, jonka pohjalta voimme houkutella toimijoita. Olen myös harkinnut seudullisen investointinyrkin perustamista koordinoimaan työtä sen eteen, että saisimme seudullemme lisää työpaikkoja.

Seutumme on monella tapaa idyllinen, täältä löytyy maaseutualueita, kulttuuria ja upea luonto. Nämä elementit ovat tärkeitä jatkossakin. Niiden rinnalle tarvitaan kestävää elinkeinotoimintaa. Se on edellytys sille, että meillä on lähipalveluita jatkossakin.

Henrik Wickström (r)

kansanedustaja

Inkoo

Parempi hankintalaki, reilumpi kilpailu

Hankintalakiuudistus on askel kohti terveempää ja dynaamisempaa taloutta. Sillä pyritään saamaan veronmaksajien rahoille paras vastine. Nykyjärjestelmä on usein estänyt pienten ja keskisuurten yritysten osallisuuden, joka edelleen on kaventanut kilpailua, vääristänyt markkinoita ja jättänyt parhaat innovatiiviset ja kustannustehokkaat ratkaisut hyödyntämättä.

Uudistuksella halutaan lisätä kilpailua ja avata markkinoita, mikä hyödyttää sekä suomalaisia yrityksiä että julkista sektoria. Ehdotetut toimenpiteet tekevät hankintaprosesseista läpinäkyvämpiä ja oikeudenmukaisempia.

Yksi keskeisimmistä ehdotuksista liittyy sidosyksiköiden sääntelyyn. Hankintalain nykyinen tulkinta on sallinut, että kilpailutus voidaan kiertää muodostamalla yhtiöitä, joissa julkisella toimijalla on vain nimellinen omistusosuus. Uudistuksessa esitetään, että sidosyksiköiden omistukselle asetetaan vähintään 10 prosentin omistusvaatimus. Tämä estää kilpailutuksen kiertämisen ja takaa aidon markkinaperustaisen kilpailun.

Toinen tärkeä parannus koskee tilanteita, joissa julkiseen tarjouskilpailuun saadaan vain yksi tarjous. Tällä hetkellä hankinta voidaan myöntää kilpailun puutteesta huolimatta, mikä herättää epäilyksiä hankinnan räätälöinnistä. Uudistuksen myötä avoimessa menettelyssä olevat kilpailutukset tulee uusia, mikäli niihin tulee vain yksi tarjous. Toimenpide pakottaa hankintayksiköt miettimään, ovatko hankinnan sisältö ja ehdot sellaisia, jotka houkuttelevat riittävästi tarjoajia. Se lisää avoimuutta ja estää markkinavääristymää.

Kolmas merkittävä parannus on hankintojen jakaminen osiin. Pienille ja keskisuurille yrityksille yksi suurimmista esteistä osallistua julkisiin hankintoihin on usein se, että hankinnat ovat liian suuria ja monimutkaisia. Uudistuksessa ehdotetaan, että EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat tulee lähtökohtaisesti jakaa osiin, jotta pienemmätkin yritykset voivat osallistua niihin. Tämä avaa markkinoita uusille toimijoille, jolloin julkinen sektori saa hyödynnettyä erikoistuneita ja paikallisia ratkaisuja.

Hankintalain uudistus on strateginen päätös, jolla ohjataan taloutta. Se pitää sisällään merkittävän mahdollisuuden tukea suomalaista yrittäjyyttä, edistää yritysten halukkuutta ja mahdollisuutta innovoida, kasvaa ja luoda työpaikkoja. Uudistus on vietävä päättäväisesti maaliin, jotta voimme rakentaa avoimemman, reilumman ja tehokkaamman hankintajärjestelmän, joka hyödyttää meitä kaikkia.

On ymmärrettävää, että muutos voi herättää epävarmuutta, joskus jopa pelkoa. Siksi nyt on erityisen tärkeää, että yhdistämme voimamme muutokseen valmistautumisessa. Rakentava, avoin keskustelu, ratkaisujen yhdessä pohtiminen on avainasemassa.

Uudenmaan Yrittäjät haluaa käydä tätä keskustelua yhdessä hankintayksiköiden kanssa. Haluamme etsiä tapoja, joilla pidämme alueen elinvoimasta huolta ja varmistamme, että myös mikro- ja pk-yrityksillä on mahdollisuus tuottaa laadukkaita, joustavia palveluita alueen asukkaille.

Petri Ovaska

aluejohtaja

Uudenmaan Yrittäjät