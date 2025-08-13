Suomen merkittävin keskiaikainen rauniolinna eli Raaseporin linna on jatkuvien ylläpitokorjausten tarpeessa. Uutta tehtävää on ilmennyt jälleen viime vuonna tehdyssä kuntotutkimuksessa ilmenneiden puutteiden vuoksi.
Linnaan johtavalle kulkusillalle tuli viiden henkilön rajoitus kuluvalle matkailukaudelle. Sisäpihalla on suljettu kulkureitti toiseen kerrokseen, koska sinne johtavat puuportaat ovat lahonneet. Pihaa kiertävälle parvelle on tuotu tilapäiset metallikaiteet, jotka estävät nojaamisen huonokuntoiseen puukaiteeseen. Metsähallituksen pari vuotta sitten tekemän laskelman mukaan Raaseporin linnan korjausvelka on 14 miljoonaa euroa.
Puurakenteet rapistuvat, linnan kulkusilta suljetaan
Suomen merkittävin keskiaikainen rauniolinna eli Raaseporin linna on jatkuvien ylläpitokorjausten tarpeessa. Uutta tehtävää on ilmennyt jälleen viime vuonna tehdyssä kuntotutkimuksessa ilmenneiden puutteiden vuoksi.