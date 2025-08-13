Lappohjan rannan vedenlaatu jälleen hyvä

Hangossa Lappohjan uimarannalle viime viikolla annettu kehotus välttää uimista on kumottu. Uimista kehotettiin välttämään, koska vedessä oli toimenpiderajat selvästi ylittävä määrä suolistoperäisiä bakteereita.

Maanantaina otetun seurantanäytteen tulokset osoittavat bakteeripitoisuuksien pienentyneen ja uimavesi täyttää jälleen sille asetetut vaatimukset.

-Näytteenoton yhteydessä vedessä ei havaittu myöskään mitään poikkeavaa ja uimista ei suositella -kehotus kumotaan näin ollen välittömästi. Kehotuksesta kertovat kyltit poistetaan rannalta vielä tämän päivän aikana, Eteläkärjen terveysvalvonnan johtaja Katianna Kuula tiedotti keskiviikkona.

Uimakausi päättyy 31. elokuuta, joten läntisen Uudenmaan yleisiltä uimarannoilta ei oteta näytteitä enää tänä vuonna.