Harrastejalkapallossa koetaan runoutta ja draamaa

Raasepori, Urheilu 13.8.2025

Säiden jumalat olivat vekkulilla tuulella, kun harrastejalkapallon Västis-liiga rantautui kauden kahdeksanteen turnaukseen Fiskarin kentälle. Tenholalainen NTH ja Inkoon Lost Boys Legends korkkasivat päivän pelit kaatosateessa.
-Niinhän sitä sanotaan, että tämä on oikea futiskeli. Sade ei haittaa pelaamista, mutta olisihan auringonpaisteessa vähän kivempaa, Lost Boysin Fredrik Karell tuumaili.

