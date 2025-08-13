Säiden jumalat olivat vekkulilla tuulella, kun harrastejalkapallon Västis-liiga rantautui kauden kahdeksanteen turnaukseen Fiskarin kentälle. Tenholalainen NTH ja Inkoon Lost Boys Legends korkkasivat päivän pelit kaatosateessa.
-Niinhän sitä sanotaan, että tämä on oikea futiskeli. Sade ei haittaa pelaamista, mutta olisihan auringonpaisteessa vähän kivempaa, Lost Boysin Fredrik Karell tuumaili.
Harrastejalkapallossa koetaan runoutta ja draamaa
