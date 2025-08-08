Yhdysvaltojen läsnäolo vahvistuu, vieraita taas Uudenmaan prikaatissakin

Yhdysvallat osallistuu loppuvuoden aikana kattavasti sotilaalliseen läsnäoloon ja harjoitustoimintaan Suomessa ja Itämeren alueella. Harjoitustoiminta käynnistyi heinäkuun puolivälissä, kun Yhdysvaltojen merijalkaväen osasto saapui Suomeen.

Uudenmaan prikaatiin ja Rannikkoprikaatiin sijoitetut joukkueet toimivat Suomessa noin kuukauden. Yhdysvaltalaissotilaita on myös Karjalan prikaatissa. DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaa Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolon ja harjoittelun Suomessa. Viime vuonna voimaan tullutta sopimusta sovelletaan nyt käytännössä.