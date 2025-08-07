Lappohjan rannalle kehotus välttää uimista

Eteläkärjen ympäristöterveysalue kehottaa välttämään uimista Hangossa Lappohjan rannalla. Syynä on tiistaina otetusta uimavesinäytteestä todetut kohonneet bakteeripitoisuudet. Suolistoperäisten enterokokkien määrä merivedessä ylittää toimenpiderajan tuplaten.
Kyseinen suolistoperäisten enterokokkien toimenpideraja yksittäisissä rannikkovesinäytteissä on 200 pesäkkeen muodostavaa yksikköä 100 millilitrassa vettä. Lappohjan rannan näytteessä niitä todettiin yli 400.
Rannalla kävijöitä kehotetaan varmistamaan, että esimerkiksi lapset eivät niele merivettä. Myös huolellinen käsihygienia ja suihkussa käyminen mahdollisen uimisen jälkeen on suositeltavaa.
Lisäselvyyttä asiaan toivotaan saatavan uudesta vesinäytteestä, joka otetaan tulevana maanantaina. Muiden Hangon uimarantojen vedenlaadun tutkimustulokset ovat ympäristöterveysalueen mukaan hyvät.
