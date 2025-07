Julia Kilpiniemi viettää suuren osan työpäivästään vaeltaen läntisen Uudenmaan metsissä, joissa hän tarkastaa metsätöiden vaikutuksia luontoon.

-Tämä on tosi nättiä ja rehevää seutua. Lehtoja on paljon. Itselleni tämä on aika vieras alue. On kyllä tullut nähtyä paljon uusia paikkoja, hän sanoo.

