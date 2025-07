EIF:llä verraton viikko

Salomo Ojala viimeisteli SJK Akatemian verkkoon kauden yhdeksännen osumansa. Hän on sarjan maalipörssissä kolmantena TPS:n tehoduon Onni Helénin ja Tuomas Pippolan jälkeen. (Kuva: Patric Westerlund)

EIF näytti jalkapallon Ykkösliigan häntäpään joukkueille kaapin paikan viime viikon kahdessa kotiottelussa. Täysin tuuliajolla ollut sarjajumbo Salon Palloilijat kaatui 4-0 ja sunnuntaina kuonoonsa sai SJK Akatemia maalein 3-1. Kuuden pisteen viikko miellytti päävalmentaja Christian Sundia.

-Hyökkäsimme molemmissa peleissä hyvin ja murtauduimme usein vastustajan rangaistusalueelle. Vastustajat painuivat aika syvälle omaan päähän, jolloin kykenimme myös pitämään heidän hyökkäysuhkansa vähäisenä. Suomen cupissa Jarolle kärsityn tappion jälkeen olemme pelanneet oikein hyvin, hän totesi.

Maalintekoyritykset SJK Akatemia -ottelussa kirjattiin EIF:lle 23-7 ja isännän ottein luutineet vihreäpaidat jyräsivät myös rikkeet nimiinsä 15-7 pehmoista pohjanmaalaisnippua vastaan. Klubi-tasapelin tapaan tammisaarelaisille oli selvästä hallinnasta huolimatta käydä köpelösti, kun SJK kavensi ja värkkäsi lopussa huippupaikan tasoitukseen, minkä maalivahti Ramilson Almeida torjunnallaan esti. Nasiru Mohammedin syötöstä karkuun kirmannut Salomo Ojala päästi sitten 3-1-maalillaan 700-päisen kotiyleisön piinasta. Alati vaaraa aiheuttanut Nasiru oli tempaissut Robin Sidin esityöstä 1-0-osuman jo ensimmäisellä minuutilla ja Santeri Stenius pääsi tökkämään illan toisen maalin. Stenius on ollut vaisujen esitysten johdosta kannattajien hampaissa, mutta viime kaudella Sundin alaisuudessa Kotkan KTP:ssä potkinut pelaaja on alkanut väläyttää kesän mittaan parempia otteita.

-Ei ole aina helppoa siirtyä ja sopeutua uuteen ympäristöön. Toisilla se käy nopeammin ja toisilla se ottaa aikansa. Santeri on nyt ruvennut näyttämään sitä, mitä hän osaa, valmentaja sanoi.

Venyy ja paukkuu

Sarjan kärjessä miekkailevat FC Lahti ja TPS jyystivät maanantaina 2-2-tasapelin. EIF on jäänyt lahtelaisista kuusi ja turkulaisista viisi pistettä. Toisen runkosarjakierroksen päätteeksi TPS saapuu vieraaksi Tammisaareen (25.7.) ja EIF piipahtaa Lahdessa (2.8.). Sarjanousun kannalta peleillä on jo suurta merkitystä.

-Pelaajat ovat saaneet viime peleistä itseluottamusta ja uskoa siihen, että pystymme kärkijoukkueetkin kaatamaan. Huolta aiheuttaa nyt vain se, että pelikieltojen ja loukkaantumisten takia miehistö käy todella kapeaksi, Sund sanoi.

Yassin Daoussi lähti jo aiemmin Veikkausliigaan VPS:n riveihin ja keskikenttädynamo David Agbon kausi päättyi loukkaantumiseen. Barcelonan juniorimyllyssä marinoitunut Saidou Bah ei ole esiintynyt eikä tule kuluvalla kaudella esiintymään yhdessäkään ottelussa, sillä Sundin mukaan guinealaista häiritsee urheilua haittaava sairaus. Kolhuja parantelevat Robin Sid ja Roni Pietsalo sekä pelikieltoa lusiva Nasiru eivät ole mukana seuraavassa ottelussa Jippoa vastaan (16.7.).

-Jippo-peli tulee pahimpaan mahdolliseen aikaan. Meillä on juuri 11 miestä kunnossa ja pari armeijassa ollutta pelaajaa, jotka ovat ehtineet harjoitella joukkueen mukana kolmisen viikkoa. Pitkään oli hyvää tuuria sen suhteen, että isoja minuutteja tahkonneet pelaajat pysyivät kunnossa, mutta ringin kapeus on nyt alkanut näkyä. Tulee ylikuormitusta ja vaivoja. Kunhan selvitämme Jippo-pelin kunnialla, niin tilanne helpottuu. Seuraavaan otteluun on runsas viikko aikaa toipua ja meillä pitäisi olla sitten myös uusia vahvistuksia mukana, Sund sanoi.

Urheilujohtaja Peter Haglund on heittänyt verkot vesille Ruotsin suuntaan.

-Toiveissa on kolme pelaajaa. Kaipaamme yhtä puolustajaa, keskikentälle box to box -pelaajaa ja yksi vastaan yksi -haastoihin kykenevää hyökkääjää, Sund listasi.

Nasiru Mohammed teki yhden ja syötti toisen maalin 3-1-voitossa SJK Akatemiaa vastaan. Ghanalaispelaaja on EIF:n seuraavassa ottelussa pelikiellossa korttitilin täyttymisen takia. (Kuva: Patric Westerlund)

Lue lisää näköislehdestä