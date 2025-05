Inkoo teki oikean päätöksen

Melko tarkkaan 50 vuotta sitten silloinen kunnanvaltuusto teki merkittävän päätöksen, kun Inkooseen suunniteltu ydinvoimalahanke haudattiin vain yhden äänen enemmistöllä. Demokratia toteutui silloin näin. Voimme vain arvuutella, minkälainen kunta Inkoo tänä päivänä olisi, jos hanke olisi toteutunut. Todennäköisesti Inkoo olisi asukasmäärältään suurempi ja elinvoimaisempi kuin nykyään. Onneksi Inkoossa toimi vuosia Imatran Voiman hiilivoimala, jonka tuottaman taloudellisen merkityksen ja vaikutuksen voimme edelleenkin nähdä kuntaan vuosien aikana tehdyissä investoinneissa ja hyvinvoinnin kasvussa.

Valtuusto teki maanantaina 12. toukokuuta merkittävän päätöksen, jonka vaikutukset ulottuvat vuosikymmenten päähän. Valtuusto ei tällä kertaa kaatanut kaavaa, joka mahdollistaa vähäpäästöisen terästehtaan ja muun vihreän teollisuuden rakentamisen Inkooseen. Se on selkeä päätös Inkoon ja inkoolaisten tulevaisuuden puolesta. Inkoo tarvitsee investointeja, työpaikkoja ja uusia ihmisiä, jotta voimme pysyä kehityksen mukana ja huolehtia palveluiden säilymisestä kunnassamme. Päätös antaa vahvan viestin siitä, että Inkoo on kunta, joka on valmis tukemaan erilaisen vähäpäästöisen teollisuuden sijoittumista alueelleen. Tämä ei ole tärkeä päätös vain Inkoon kannalta, se on tärkeä koko läntisen Uudenmaan ja Suomen hyvinvoinnin kannalta.

Kaavan hyväksyminen on ollut demokraattinen prosessi vastaväitteistä huolimatta. Enemmistö on ollut tämän päätöksen takana nykyisessä ja tulevassakin valtuustossa, sekä kuntalaisten keskuudessa mielipidemittausten perusteella. Mitään arvuuttelua ei ole siitä, mikä on päättäjien näkemys asiaan. Valtuusto teki yllättävänkin selkeällä enemmistöllä kaavan hyväksymispäätöksen, 24 puolesta ja vain kolme vastaan. Demokratia toimi näin. Uskon, että joidenkin vastustajien epäasiallinen ja epädemokraattinen toiminta viime kuukausien aikana on vaikuttanut monen valtuutetun päätökseen äänestää tämän hankkeen puolesta.

Ymmärrämme vastustajien erilaisen näkökulman asiaan. Arvostamme ja kunnioitamme myös heidän mielipiteitään. Käytännön työssä erilaisia näkemyksiä on jatkossa sovitettava yhteen. Inkoossa ei saa olla vain voittajia eikä häviäjiä, ei hankkeen puolustajia ja vastustajia, vaan kansalaisia jotka tekevät yhdessä työtä paremman Inkoon puolesta. Yhtenäisyys on pienen kuntamme vahvuus.

Inkoon viranhaltijat ja kunnanjohtaja ovat käyttäneet valtavan määrän aikaa ja resursseja luottamushenkilöiden kanssa 2,5 vuoden aikana, jotta tähän pisteeseen on päästy. Demokratiaan kuuluu erilaiset mielipiteet ja hankkeen kriittisille ja asiallisille vastustajille kuuluu antaa kiitosta siitä, että prosessin aikana kaavan vaatimukset ovat tiukentuneet ja tarkentuneet. Sen myötä mahdollinen terästehdas ja sen ympärille tulevat tukitoiminnot aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille ja luonnolle. Myös jatkuvasti kehittyvä teknologia tulee vähentämään näitä haittoja alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna. Maanantainen päätös pitää Inkoon kehityksen mukana. Realismi on voittanut.

Timo Kallio

Inkoon kokoomus