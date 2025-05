Demokratia toteutuu myös silloin, kun päätös ei miellytä kaikkia

Maanantaina 12.5.2025 Inkoon kunnanvaltuusto teki koko Uudenmaan kannalta positiivisen päätöksen hyväksymällä Joddböle V -asemakaavan, joka mahdollistaa terästehdashankkeen etenemisen. Keskustelu terästehdashankkeesta on ollut vilkasta jo yli kahden vuoden ajan kiihtyen kuukauden takaisiin kuntavaaleihin, ja hyvä niin.

Demokratia elää ja hengittää kansalaisten aktiivisuudesta, intohimosta ja osallistumisesta. On ollut arvokasta, että eriäviäkin mielipiteitä on tuotu esiin. Niiden kautta päätöksiä voidaan tarkastella eri kulmista ja löytää mahdollisia riskejä tai kehityskohteita.

Samalla on kuitenkin syytä muistaa, että demokratia ei tarkoita sitä, että jokaisen toive toteutuu. Demokratia tarkoittaa sitä, että jokainen saa äänensä kuuluviin, ja sen jälkeen yhteisistä asioista päätetään enemmistön tahdon mukaisesti.

Inkoon kunnassa terästehdashanketta on käsitelty perusteellisesti ja avoimesti. Hankkeen vaikutuksia on arvioitu, kysymyksiä on esitetty, huolia kuultu ja toteutukseen liittyviä ehtoja ja suunnitelmia on päivitetty kuntalaisia osallistavan keskustelun ansiosta. Enemmistö valtuutetuista on koko ajan ollut johdonmukaisesti hankkeen kannalla. Se on demokratian ilmentymä, ei sen puute.

On luonnollista, että suuret muutokset herättävät tunteita. Mutta jos jokainen päätös pysähtyisi siihen, että osa kansalaisista vastustaa sitä, kehitys lakkaisi. Toisaalta, jos moniäänisyyttä ei sallittaisi, emme tekisi parhaita mahdollisia päätöksiä. Rakentavan ja avoimen keskustelun tehtävä on auttaa hankkeita kehittymään.

Meidän on tärkeää kunnioittaa niitä prosesseja, joiden mukaan yhteisiä päätöksiä tehdään. On vastuutonta kyseenalaistaa demokratian toteutumista vain siksi, että oma kanta ei tullut valituksi.

Antti Harjuoja (kok)

uusi kunnanvaltuutettu

Inkoo