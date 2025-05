EIF nousee miesten käsipalloliigaan 20 vuoden tauon jälkeen

EIF:n käsipallossa on ollut keväällä aihetta juhlaan. Kuvassa riemuitsevat Suomen mestaruuteen yltäneet B-pojat, edustusmiehistö puolestaan lunasti torstaina lisenssin liigaan. (Kuva: Robert Lemberg)

Käsipalloliiton liittohallitus on myöntänyt miesten ja naisten pääsarjojen lisenssit kaudelle 2025-2026. Miesten liigaan ilmestyy yksi uusi joukkue, sillä Ekenäs IF:n hakemus läpäisi seulan. Tammisaaressa nähdään näin ollen mestaruussarjatason käsipalloa 20 vuoden tauon jälkeen.

Joukkueen päävalmentaja Kaj Hagman oli torstaina tulleesta lisenssipäätöksestä helpottunut.

-Emme ole vielä ihan täysillä voineet edetä kaikkien asioiden kanssa, kun ei ole ollut varmuutta lisenssistä. Nyt kaikki on selvää ja ryhdymme toden teolla töihin, hän totesi.

Hihat on jo laitettu keväällä heilumaan ja kasassa on 15 pelaajasopimusta. Joukkoon kuuluu tällä hetkellä 1-divisioonan nipussa olleita pelaajia sekä seuran A- ja B-junioreita.

-Tarvitsemme joukkueeseen vielä kokemusta ja vahvistuksia. Kävimme joitakin viikkoja sitten veljeni Janin kanssa Virossa katsastamassa kahta pelaajaa, jotka osoittivat kiinnostusta. Heillä on vielä kausi kesken ja asiaan palataan tarkemmin sitten, kun he ovat saaneet pelit pelattua. Työpaikat pitäisi järjestää ja kunhan miehet pääsevät vierailemaan Tammisaaressa, niin he miettivät onko tämä sellainen paikka, jonne he voisivat saapua, Hagman avasi.

Kotimaan kentiltä voi myös löytyä nälkäisiä pelimiehiä.

-Parasta olisi, jos kiinnostuneet pelaajat ottaisivat itse yhteyttä. Nyt kun liigapaikkamme on varma, niin ehkä tulee yhteydenottoja vaikka sellaisilta pelaajilta, jotka ovat joutuneet istumaan penkillä. Otamme mielellämme vastaan kunnianhimoisia pelaajia, joilla on halua kehittyä ja päästä uralla eteenpäin, Hagman sanoi.

Hän haarukoi maaliskuussa EIF:n liigamiehistölle 60 000-70 000 euron budjettia.

-Taloudellinen puoli on ihan hyvällä mallilla. Sponsorirahaa on nyt 50 000 euroa ja kotiotteluista tulee siihen päälle tuottoa. Meillä olisi seurassa tarvetta vastaavalle varainkeruutapahtumalle kuin BK-46:lla on messuissaan ja Sjundeå IF:lla Sjundeå cupissaan, Hagman sanoi.

Tammisaaren palloiluhalli täyttää kriteerit kotiottelutapahtumiin, kun tuomareillekin löytyi hallista omat tilansa kuin vahingossa.

-Siellä oli henkilökuntahuone, joka sopii tuomarikopiksi. En edes tiennyt, että hallissa oli tuollainenkin koppi, mutta sillä selvisi se asia, Hagman naurahti.

EIF toivoo halliin videonäyttöä.

-Sitä voisi hyödyntää esimerkiksi pelaajaesittelyyn ja myös sponsorit pääsisivät sitä kautta paremmin esiin, Hagman sanoi. Miesten liigassa pelaa tulevalla kaudella kahdeksan joukkuetta, naisten pääsarjassa jatketaan seitsemällä joukkueella.